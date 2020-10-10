Более 620 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от гриппа

12.46 Среда, 14 октября 2020
Пермский край: новости дня
По данным краевого минздрава, почти 624 тысячи жителей Пермского края уже поставили прививку от гриппа, из них почти 171 тысяча детей, более 85 тысяч – жители старше 65 лет. Важно отметить, что на сегодня более 98% медиков Прикамья тоже поставили прививки. Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин обозначал, что это свидетельствует о том, что врачи понимают важность прохождения вакцинации от гриппа.

С 7 октября наиболее активно на прививки приходили представители старшего поколения, дети и пациенты с хроническими заболеваниями: за неделю вакцинировалось почти 4,5 тысячи жителей старше 65 лет, 9 тысяч детей и 3,2 тысячи пациентов с хроническими заболеваниями. При этом низкая активность остается у работников сфер ЖКХ и общепита – прививки поставили около 40% сотрудников отраслей.

Отметим, поставить прививку может каждый житель Пермского края бесплатно в поликлинике, где он прикреплен, а также в одном из развернутых мобильных пунктов (их перечень обновляется регулярно). Чтобы поставить прививку, с собой не нужно иметь полис или паспорт, займет процедура не более 10 минут.

Напомним, в Пермский край поступила вторая партия вакцины против гриппа – 314 тыс. доз: 202 тыс. доз для детей, для взрослых – 112 тыс. доз. В настоящее время идет распределение вакцины по медучреждениям региона.

На сегодняшний день в регион поставлено 834 тыс. доз вакцины для иммунизации населения от гриппа. Для взрослого населения – 461 тыс. доз, для детей – 373 тыс. доз.

Ранее прививку от гриппа поставил глава Пермского края Дмитрий Махонин. Он призвал жителей региона бережнее относиться к своему здоровью и сделать прививку. «Важно помнить, что профилактика – лучшая защита от болезни. Медицинские учреждения обеспечены вакциной от гриппа, и в наших силах избежать сезонной вспышки заболевания в регионе», – отметил Дмитрий Махонин.

По словам главы минздрава Оксаны Мелеховой, этой осенью вакцинация жителей имеет особое значение и связана с распространением коронавирусной инфекции. Глава ведомства подчеркнула, что грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до смертельного исхода. Вакцинация поможет предупредить данные осложнения.

Напомним, иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края.

Также в регионе планируется вакцинировать прививками против пневмококковой инфекции не менее 20 тыс. пермяков из групп риска. Отметим, вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат дети первых лет жизни, призывники, лица, проживающие в домах социального обслуживания, а также жители региона, имеющие хроническую патологию сердечно-сосудистой или дыхательной системы. В 2019 году от пневмококковой инфекции был привит 2821 человек. Вакцинация проводится за счет регионального бюджета, также за счет средств федерального бюджета планируется привить от пневмококовой инфекции не менее 95% детей первых лет жизни.

Кроме того, медики напоминают о важности профилактических мероприятий в сезон роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой. Регулярно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством, а также максимально избегать мест большого скопления людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.
© Вечерние ведомости
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