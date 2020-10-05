В сентябре благодаря нацпроекту предприниматели Прикамья получили льготные займы на почти 100 млн рублей

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Всего за период пандемии бизнесменам Пермского края было выдано займов на более 270 млн руб.Продление мер поддержки малого и среднего бизнеса Прикамья по льготным займам «Антикризисный» и «Зарплатный» на сентябрь позволило предпринимателям региона получить 99,3 млн руб. на выдачу зарплаты сотрудникам и сохранение собственного дела. Средства были направлены в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.Напомним, новые виды льготного кредитования появились в конце марта по распоряжению главы Пермского края Дмитрия Махонина для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в период действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Займы были доступны всем субъектам МСП без ограничений по виду экономической деятельности (ОКВЭД), за исключением осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров. Всего за время пандемии Микрофинансовая организация (МФО) Пермского края выдала дополнительные финансовые ресурсы 174 предприятиям региона на общую сумму 270,34 млн руб.«На «Антикризисный» заем до 3 млн руб. чаще всего заявлялись предприниматели, действующие в сферах торговли, производства продуктов питания, строительных материалов и мебели. «Зарплатный» заем до 1 млн руб. больше брали на выплаты сотрудникам предприятий торговли и строительного бизнеса», – говорит руководитель Микрофинансовой организации Пермского края Екатерина Тукмачева.К примеру, компания «Дина» из Чайковского, занимающаяся производством деталей для сельхозтехники, во время пандемии оформила заем на 1,2 млн руб. Благодаря господдержке организация сохранила зарплаты сотрудников на том уже уровне, при этом не стала сокращать штат.«Мы расширили линейку производства – делаем детали не только для сельскохозяйственной техники, но и для машин в нефтегазовой отрасли и для авиастроения. Заем позволил пополнить оборотные средства, также часть денег направили на расчет с поставщиками и зарплаты нашим рабочим», – рассказывает основатель компании «Дина» Владимир Невашенков.Ранее компания получила краевую субсидию на возмещение затрат предпринимательской деятельности 2,7 млн руб. Средства были направлены на модернизацию оборудования, которое позволило увеличить производственные мощности. Напомним, благодаря региональной субсидии в Пермском крае будут созданы более 400 новых рабочих мест.В начале октября Микрофинансовая организация Прикамья совместно с Агентством по развитию МСП разработали для предпринимателей новый заем – «Поддержка 2020». Заинтересованные в финансовой помощи бизнесмены могут получить до 3 млн руб. по ключевой ставке Центробанка России 4,25% годовых. До конца года предпринимателям Прикамья планируют выдать льготных займов еще на сумму 150 млн руб.