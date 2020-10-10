Турбизнес Прикамья претендует на получение 173 млн рублей из федерального бюджета

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Завершился прием заявок на грантовый конкурс Ростуризма. По предварительным данным муниципалитетов Пермского края, в регионе создано 69 проектов на общую сумму 265 млн руб., из которых 173 млн – запрашиваемые средства гранта, а 92 млн – собственные средства бизнеса. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что конкурс поможет турбизнесу и НКО Прикамья начать реализовывать смелые проекты и сделать отдых комфортным как для жителей, так и для гостей края.По словам руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Юлии Ветошкиной, механизм грантовой поддержки востребован краевым турбизнесом: «Юридические лица и индивидуальные предприниматели подготовили заявки по нескольким направлениям конкурса: приобретение туристского оборудования и модульных гостиниц, создание маршрутов, разработка аудиогидов и мобильных приложений, создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья».Так, на полученную субсидию предполагается создать конный маршрут, гастрономические маршруты, а также маршруты, включающие в себя отдых в отдаленных от цивилизации деревнях старообрядцев на севере Чердынского городского округа, посещение Музея природы заповедника «Вишерский» и подъем на гору Полюд на снегоходе с санями.Стоит отметить, что большая часть проектных заявок включала в себя покупку туристского оборудования и техники: водного транспорта, микроавтобусов, снегоходов, катамаранов, квадроциклов и багги.Также одним из популярных проектов стало приобретение глэмпингов, экодомов, домов на колесах и модульных гостиниц. По словам руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Юлии Ветошкиной, подобные временные сооружения могут использоваться в тех видах туризма, которые стали визитной карточкой края: в активном, экологическом и событийном туризме. Согласно проектам, планируется строительство на берегу Вишеры, в Осе, Полазне, Кунгуре, рядом с мысом Стрелка, в Губахе, Губахинском районе и других территориях края.Кроме того, на грантовый конкурс Ростуризма прикамцы подали проекты по разработке и внедрению мобильных приложений и CRM-системы для туристов и туроператоров, которые занимаются созданием турпродуктов по автобусным, экскурсионным турам, активному отдыху, водному и пешему туризму.Несколько представителей турбизнеса предложили проекты по созданию и развитию доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья: организация адресной поддержки пожилых граждан и проведение экскурсионных программ, обеспечение доступности природных объектов и культурно-исторических памятников и обустройство маршрутов.Также в грантовом конкурсе Ростуризма участвует краевая программа по переформатированию и цифровизации «Турперезагрузка», запущенная в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект включает в себя создание специализированного официального сайта проекта и отдельного портала проектов для мониторинга цифровизации отрасли туризма в регионах РФ, с возможностью оценки рейтинга регионов в части цифровизации отрасли, организацию и проведение программы Акселератор инвестиционных идей и проектов «IN.PERM», создание интернет-платформы или мобильного приложения инвестиционных идей, инвестиционных проектов и площадок региона.Важно отметить, по поручению губернатора Дмитрия Махонина в 2021 году будет проведен конкурсный отбор на предоставление грантовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проекты которых направлены на развитие туристской инфраструктуры в Прикамье, приобретение модульных гостиниц и глэмпингов. Размер субсидии из краевого бюджета составит 50% от стоимости проекта, но не более 2 млн руб. на одного получателя.Российские индивидуальные предприниматели и юридические лица подготовили более 4 тыс. заявок на грантовый конкурс Ростуризма. Напомним, на его реализацию Правительство Российской Федерации выделило 1,2 млрд руб. Гранты предоставляются в рамках подпрограммы «Туризм» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Максимальная субсидия на один проект не должна превышать 3 млн руб., а получатель гранта должен будет вложить в проект не менее 30% собственных средств. При этом размер предоставляемого государством финансирования в каждом конкретном случае будет определять конкурсная комиссия Ростуризма.