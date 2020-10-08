На портале «Управляем вместе» можно будет сообщить о местах, где не соблюдается масочный режим

17.33 Вторник, 13 октября 2020
Пермский край: новости дня
Соответствующее поручение дал глава Пермского края Дмитрий Махонин на аппаратном совещании в понедельник, 12 октября. С 19 октября на портале «Управляем вместе» (https://vmeste.permkrai.ru/) можно сообщать о нарушениях эпидемиологических норм в общественных местах Пермского края. Жители региона смогут указать организации, чьи сотрудники пренебрегают ношением масок, а также места, где наблюдается массовое скопление людей без надлежащей защиты. Данная информация будет передана в контролирующие органы. На основании сигналов, поданных на портал, будут проводиться проверки.

Напомним, жителям Прикамья необходимо использовать маски, респираторы и перчатки при посещении замкнутых пространств или помещений с большим скоплением людей, общественного транспорта, а также соблюдать социальную дистанцию. На прошлой неделе на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин поддержал необходимость контроля за соблюдением масочного режима и поручил проработать вопрос о разделении времени начала работы на предприятиях региона, чтобы избежать большого скопления людей.

Опция «сообщить о соблюдении масочного режима» станет очередным инструментом, разработанным на площадке «Управляем вместе» для борьбы с коронавирусом. С марта у жителей Пермского края появилась возможность сообщить на портал о высоких ценах на медицинские маски или их отсутствии в аптеках, о несоблюдении заведениями края карантинного режима, завышении цен на социально значимые продовольственные товары, об отсутствии товаров первой необходимости в объектах розничной торговли. Дополнительно на сайте функционировал калькулятор доплат сотрудникам медучреждений, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Так, онлайн-калькулятор учитывает учреждение, в котором работает медик, его должность, характер контактов с больными COVID-19 и пациентами из группы риска, период расчета и количество отработанных часов. Сервисом воспользовались более 9500 раз. Также на «Управляем вместе» можно было оформить пропуск в виде QR-кода в период строгой самоизоляции.

Помимо коронавируса, жителей Прикамья сейчас волнуют проблемы несанкционированных свалок и ям на дорогах. На второй план отходит тема подачи отопления в многоквартирные дома, отметил министр информационного развития и связи Игорь Никитин. Всего с 5 по 11 октября на портал «Управляем вместе» поступило 775 (из Перми – 557) обращений. По количеству сообщений лидирует Пермь (Свердловский район в частности), Березники, Пермский район, Оса, Чайковский и Добрянка.

За текущую неделю в регионе было решено 520 проблем, опубликованных на портале «Управляем вместе». Больше всего недовольных качеством решений – в Березниках, Пермском муниципальном районе и Свердловском районе Перми. 108 сообщений в крае остается на контроле регионального правительства: по ним ответы не даны в срок.

Уменьшилось количество неотвеченных сообщений в министерстве здравоохранения Пермского края (на 5 сообщений) и в Осинском районе (на 16 сообщений). Полностью выбыли из списка «проблемных» районов Березовский, Юсьвинский, Бардымский округа и районы и Лысьва. Возросло количество подобных сообщений в Горнозаводске, Чернушке, Управлении автомобильных дорог Пермского края.

Портал «Управляем вместе» реализуется в рамках регионального проекта «Цифровизация государственного управления» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

За три года существования портала «Управляем вместе» количество его уникальных посетителей превысило 2 млн чел., было решено свыше 33,5 тыс. проблем. С появлением в прошлом году мобильного приложения «Управляем вместе» 40% сообщений о проблемах жители стали направлять через него. Среднее время ответа – 6 рабочих дней, при плановом значении 8 рабочих дней.
© Вечерние ведомости
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