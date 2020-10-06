Администрация Перми построит еще один муниципальный дом для расселения жителей аварийных домов

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Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела возможность строительства многоквартирного дома для расселения аварийного жилья. Предполагается, что новый жилой дом будет располагаться по улице Маяковского в микрорайоне Заостровка (возле остановки «улица Маяковского»).Городская комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела предложение управления капитального строительства администрации Перми установить на участке по улице Маяковского зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 и разрешить строительство 10-этажного дома с коэффициентом плотности 3,73. Общая площадь земельного участка – 8,3 тысяч кв. метров. В настоящее время на территории установлена зона Ж-2. В будущем здесь планируется построить дом для расселения жителей из аварийных домов. Проект изменений в правила землепользования и застройки направлен на публичные слушания.Напомним, расселение аварийного жилищного фонда – одна из приоритетных задач городских властей. Значительный объем финансирования из федерального, регионального и городского бюджетов позволил за два года в 3,5 раза увеличить число людей, получивших новые квартиры. Строительство муниципальных многоквартирных домов как подход к переселению людей из аварийных домов имеет ряд преимуществ перед покупкой жилья у застройщиков: квартиры спроектированы специально под нужды муниципалитета, то есть именно той площади, которая необходима для предоставления жилья. Администрация города полностью контролирует ход строительства объекта и его сроки.В Перми уже построено два муниципальных дома: по улице Сокольской, 12 и по улице Баранчинской, 10. Дом на Маяковского станет третьим муниципальным домом, построенным в Перми.