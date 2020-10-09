Пермский край сохраняет третье место в ПФО по количеству открытых счетов эскроу и объему средств на них

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Центробанк представил информацию о работе с проектным финансированием застройщиков и счетами эскроу. На 1 сентября в Пермском крае для расчетов по договорам участия в долевом строительстве открыто 5197 счетов эскроу, на этих счетах размещено более 12 млрд рублей. По количеству счетов и объему средств на них Прикамье занимает третье место в ПФО после Республики Татарстан и Нижегородской области, сообщает Отделение Пермь Уральского ГУ Банка России.По данным источника, летом наблюдалась опережающая динамика открытия эскроу счетов. Например, в августе было открыто наибольшее количество счетов с начала работы нового механизма финансирования долевого строительства – 946 счетов. При этом в июне показатель составлял 670 счетов, а в июле – 836.Новые правила долевого строительства действуют в России с 2019 года. Привлекать средства дольщиков можно только на специальные счета эскроу. Раскрыть счета и получить доступ к средствам застройщик вправе после ввода дома в эксплуатацию. Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, новый механизм защищает средства дольщиков: «При использовании счетов эскроу риски для участников долевого строительства, жителей Пермского края, минимальные. Сейчас в регионе остро стоит проблема долгостроев, которые появились до обновления федерального закона. Мы рассчитываем, что новый механизм снизит возможность появления новых долгостроев, а проблема «обманутых дольщиков» останется в прошлом. Кроме того, использование счетов эскроу требует более ответственного подхода к работе от строительных компаний, в новых условиях смогут развиваться только надежные застройщики. Это тоже поможет повысить экономическую безопасность наших жителей».На 1 сентября между банками и застройщиками заключены 46 кредитных договоров на финансирование проектов долевого строительства. Сумма этих договоров превысила 23 млрд рублей.С начала года, раскрыв более 260 счетов эскроу, застройщики получили доступ к средствам в размере 500 млн рублей.«Принятые государством меры поддержки строительной отрасли и программы льготного ипотечного кредитования с господдержкой способствовали положительной динамике рынка долевого строительства и рекордному росту количества счетов эскроу в Пермском крае. Высокая защищенность средств участников долевого строительства также является фактором повышения спроса на жилье, строящееся в рамках нового механизма», – отметил управляющий отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.По данным Пермьстата, в январе-августе в Пермском крае введено в эксплуатацию 8094 квартиры общей площадью 601,672 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил почти 13%. Увеличение объемов жилищного строительства является одной из целей реализуемого с 2019 года национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.