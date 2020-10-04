Почти половина заболевших коронавирусом в Прикамье старше 65 лет

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19: 83 человека проходят лечение в больницах, 23 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11028. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 12 октября – 1,09).Из 106 новых инфицированных – 46 мужчин, 58 женщин, 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Среди них: младше 45 лет – 10 человек, 51 человек в возрасте 45-65, 43 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.