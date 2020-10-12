В октябре дольщики долгостроев на Цимлянской в Перми начнут получать компенсации

12.33 Вторник, 13 октября 2020
Пермский край: новости дня
28 октября Федеральный Фонд защиты прав дольщиков начнет предоставлять выплаты дольщикам проблемных домов по ул. Цимлянской, 28, 30. На прошлой неделе Наблюдательным советом Фонда было принято решение о восстановлении прав дольщиков этого объекта с помощью выплат. Компенсаций ожидают 11 дольщиков долгостроев. По информации Дом РФ, общая сумма компенсаций составит 41 млн рублей. Размер компенсаций рассчитывается в соответствии с рыночной ценой жилья на основании отчёта оценщика, привлеченного Фондом.

Как сообщили в Федеральном Фонде, записаться на удобные дату и время для подачи заявлений о выплате возмещений можно на официальном сайте Фонда (фонд214.рф) или по телефону горячей линии: 8-800 7007-214. Для получения возмещения необходимо подготовить оригинал документа, удостоверяющего личность, ИНН, выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.

«Размер выплаты рассчитан индивидуально для каждого дольщика. Выплата будет производиться в рублях. По нежилым помещениям и машиноместам выплата будет соответствовать стоимости заключенного договора», - пояснили в Федеральном Фонде.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что восстановление прав дольщиков – значимый вопрос для региона. Несмотря на то, что ключевую роль в этом процессе играет Федеральный Фонд, краевые власти делают всё, что от них зависит, чтобы ускорить принятие решений Фондом. Чтобы ускорить процесс восстановления прав дольщиков, глава региона Дмитрий Махонин поручил ПАИЖК заранее начать техническое обследование некоторых проблемных домов, которые целесообразней достроить (по регламенту обследование проводится после принятия решения Фондом).

Напомним, Фондом уже приняты решения о восстановлении прав 835 дольщиков девяти проблемных домов Пермского края. Помимо домов на ул. Цимлянской, 28, 30, приняты решения о достройке объектов по ул. Толмачева, 15, ул. Екатерининская, 175, ул. Кировоградская, 68а, ул. Ушакова, 34, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Карпинского, 114, ул. Декабристов, 97.

Застройщик ООО ТПФ «Пассаж-1» начал строить дома по ул. Цимлянской, 28, 30 в 2014 году. Проектом предполагалось строительство двух многоквартирных трехэтажных домов. В 2016 году компания признана банкротом.
© Вечерние ведомости
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