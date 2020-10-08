По поручению губернатора благоустроят пешеходный переход на железнодорожной станции Рейда в Краснокамске

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Переход через железнодорожные пути на станции Рейда в Краснокамске не будет демонтирован. Об этом доложил на аппаратном совещании глава министерства транспорта Пермского края Николай Уханов. По поручению губернатора Дмитрия Махонина ОАО «РЖД» совместно с местной администрацией рассмотрели варианты решения возникшего вопроса и пришли к соглашению.«Мы очень надеялись на понимание, и, кажется, нас услышали», – написала в благодарность одна из жительниц Краснокамска в социальной сети. Напомним, на ст. Рейда недавно начал делать дополнительную остановку скоростной поезд «Ласточка», соединяющий Краснокамск с Пермью.Ранее жители округа в соцсетях просили губернатора региона Дмитрия Махонина оставить данный переход. Они объяснили, что ОАО «РЖД» в целях безопасности намеревается его демонтировать, поскольку установлен он был самовольно, без согласования с железнодорожниками. Последние ссылались на свод правил пересечения ж/д линий, где указано, что наземные и надземные пешеходные переходы обустраиваются на новых и реконструируемых участках путей только при интенсивности движения более 200 поездов в сутки и при потенциальном переходе через него 600 чел. в час.При этом жители отмечали в своих сообщениях, что уже много лет пользуются переходом. Более того, ранее силами местных властей там была оборудована металлическая лестница.Как отмечают в краевом минтрансе, переход на «Рейде» решено оставить. Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз рассказал, что по согласованию с ОАО «РЖД» переход будет также благоустроен. Администрация Краснокамского округа займется его покраской, обустройством асфальтированных подходов и ограждения, а силами РДЖ между ж/д путями будут уложены резинокордовые настилы (устанавливаются в одном уровне с рельсами, обладают противоскользящими свойствами).