УФАС Прикамья: цены на медицинские маски осенью снизились в сравнении с летним периодом

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Цена на медицинские и гигиенические маски в аптечных и торговых сетях Прикамья составляет от 5 до 37 руб., сообщает краевой УФАС со ссылкой на еженедельный мониторинг ценообразования на индивидуальные средства защиты.На 12 октября самые дешевые гигиенические маски продаются в ГК «Лента» (5,99 руб.) и аптека «Ромашка» (5 руб. от 50 шт.), медицинские – аптека «Живика» (15 руб.), «Философия красоты и здоровья» (20 руб.), «Аптека со склада» (20 руб.), «Планета здоровья» (20 руб.). Всего было проверено более 10 аптечных и торговых сетей. Также отмечается, что маски можно приобрести на электронных торговых площадках – «Wildberries» (от 270 руб. за 50 шт.) и OZON (290 руб. за 50 шт.).«Стоимость индивидуальных средств защиты осенью стала ниже, чем летом, и остается стабильной на протяжении сентября-октября. Дефицита медицинских масок не наблюдается. Напомним, что цены на маски могут различаться в зависимости от качества изделия (количество слоев, наличие/отсутствие регистрационного удостоверения) и производителя. Добавим, что маски можно приобрести не только в аптеках, но и магазинах розничной торговли. Несмотря на увеличение спроса со стороны населения на средства индивидуальной защиты, антимонопольная служба не ожидает в ближайшей перспективе повторения ситуации с ценами на маски в марте-апреле. Мониторинг продолжаем, при обнаружении признаков нарушения антимонопольного законодательства, например сговора (синхронное повышение цен), реакция антимонопольного органа будет незамедлительной», – рассказал руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.Кроме того, ранее по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в регионе были проведены проверки торговых сетей и общественного транспорта. Как рассказал и.о. зампреда правительства-министра промышленности и торговли региона Алексей Чибисов, было проверено несколько торговых точек продуктовых ритейлеров, представленных в Пермском крае: «Пятерочка», «Семья», «Магнит», «Перекресток» и «Монетка».Специалисты ведомства проверили 75 торговых точек в части выполнения требований указа главы региона по соблюдению эпидемического режима. В результате 6 руководителей магазинов получили предупреждение об устранении допущенных нарушений санитарных требований, еще шести руководителям вручены уведомления о составлении протокола о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Кроме того, специалисты краевого Роспотребнадзора за этот же период осуществили 42 проверки, по 19 из которых будут составлены соответствующие протоколы о правонарушении.«Отмечу, что с руководителями торговых точек были проведены беседы, вынесены предостережения об ответственности за нарушение санитарных требований. Протоколы были выписаны только на самых нерадивых руководителей, подвергающих опасности здоровье сотрудников и посетителей торговой точки. Цель данных проверок – не наказать, а предостеречь, потому что, используя средства защиты, такие, как маски и перчатки, мы, в первую очередь, бережем себя и своих близких», – рассказал министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов. По словам и.о. зампреда, проверки показали эффективность и будут проводиться не реже двух раз в неделю.