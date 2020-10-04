Фестиваль «Просвет» переносится на декабрь

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Фестиваль «Просвет», запланированный в Перми на 17 и 18 октября, переносится на декабрь – решение об этом приняли организаторы в связи с требованиями Роспотребнадзора. О новых датах проведения фестиваля будет объявлено ближе к мероприятию.Как отметили в оргкомитете «Просвета», ключевым фактором выбора новых дат станет эпидемиологическая ситуация в Пермском крае и в России в целом, а также график приглашенных студий и художников – они востребованы на ключевых фестивалях аудиовизуального искусства. Но главное – это обеспечение безопасности гостей события.«Сейчас мы выбираем новые даты исходя из занятости студий и художников, а также потенциального роста заболеваемости. Большинство авторов готовили специально для Перми инсталляции и мультимедийные шоу, содержание которых перекликается с культурой Прикамья и рефлексирует на тему вызовов 2020 года. Надеемся, что мы все сможем встретиться в декабре», – рассказал режиссер, куратор фестиваля «Просвет» Влад Александров.В качестве площадок для второго фестиваля «Просвет» были выбраны Театральный сквер, Завод Шпагина, телебашня и планетарий. Событие поддержано региональным минкультом в рамках проекта «Пермский период. Новое время», участие подтвердили 13 ведущих студий и художников России.