В отношении руководства задолжавшего за тепло УК «Фаворит» возбуждены уголовные дела
Пермский край: новости дня
По заявлению представителей «Пермской сетевой компании» дознаватели УФССП России по Пермскому краю возбудили 5 уголовных дел в отношении руководителя УК «Фаворит» Натальи Крючковой. Основанием стало уклонение от погашения долгов перед ресурсоснабжающей организацией в размере 2 млн руб.
Наталья Крючкова вместе с жителем Перми Юрием Крутых являлись руководителями ООО УК «Фаворит» (ИНН 5904266109), в управлении которой находилось 5 многоквартирных жилых домов. УК собирала с населения деньги за услуги отопления и горячего водоснабжения, однако в адрес «Пермской сетевой компании» средства направлялись лишь частично. По заявлению ООО «ПСК» в 2019 году в отношении УК «Фаворит» была возбуждена процедура банкротства. На основании решений Арбитражного суда Пермского края в службу судебных приставов были предъявлены исполнительные листы. Однако долги взыскать не удалось, так как на счетах УК недополученные РСО средства отсутствовали.
Статья 315 УК РФ, по которой были возбуждены уголовные дела в отношении Натальи Крючковой, предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Стоит отметить, что Юрий Крутых в 2017 году уже был привлечен к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ за преступление, совершенное в период руководства другими управляющими организациями. В настоящее время он отбывает наказание в исправительном учреждении.
«Возбуждение уголовных дел за уклонение от погашения долгов перед энергетиками стало подтверждением непримиримой позиции правоохранительных органов по отношению к недобросовестным управленцам жилым фондом. Руководители УК и ТСЖ должны понимать, что безответственное отношение к финансовой дисциплине не останется безнаказанным», — подчеркивает заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по безопасности и режиму Андрей Стародворский.
Наталья Крючкова вместе с жителем Перми Юрием Крутых являлись руководителями ООО УК «Фаворит» (ИНН 5904266109), в управлении которой находилось 5 многоквартирных жилых домов. УК собирала с населения деньги за услуги отопления и горячего водоснабжения, однако в адрес «Пермской сетевой компании» средства направлялись лишь частично. По заявлению ООО «ПСК» в 2019 году в отношении УК «Фаворит» была возбуждена процедура банкротства. На основании решений Арбитражного суда Пермского края в службу судебных приставов были предъявлены исполнительные листы. Однако долги взыскать не удалось, так как на счетах УК недополученные РСО средства отсутствовали.
Статья 315 УК РФ, по которой были возбуждены уголовные дела в отношении Натальи Крючковой, предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Стоит отметить, что Юрий Крутых в 2017 году уже был привлечен к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ за преступление, совершенное в период руководства другими управляющими организациями. В настоящее время он отбывает наказание в исправительном учреждении.
«Возбуждение уголовных дел за уклонение от погашения долгов перед энергетиками стало подтверждением непримиримой позиции правоохранительных органов по отношению к недобросовестным управленцам жилым фондом. Руководители УК и ТСЖ должны понимать, что безответственное отношение к финансовой дисциплине не останется безнаказанным», — подчеркивает заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по безопасности и режиму Андрей Стародворский.
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