В отношении руководства задолжавшего за тепло УК «Фаворит» возбуждены уголовные дела

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По заявлению представителей «Пермской сетевой компании» дознаватели УФССП России по Пермскому краю возбудили 5 уголовных дел в отношении руководителя УК «Фаворит» Натальи Крючковой. Основанием стало уклонение от погашения долгов перед ресурсоснабжающей организацией в размере 2 млн руб.Наталья Крючкова вместе с жителем Перми Юрием Крутых являлись руководителями ООО УК «Фаворит» (ИНН 5904266109), в управлении которой находилось 5 многоквартирных жилых домов. УК собирала с населения деньги за услуги отопления и горячего водоснабжения, однако в адрес «Пермской сетевой компании» средства направлялись лишь частично. По заявлению ООО «ПСК» в 2019 году в отношении УК «Фаворит» была возбуждена процедура банкротства. На основании решений Арбитражного суда Пермского края в службу судебных приставов были предъявлены исполнительные листы. Однако долги взыскать не удалось, так как на счетах УК недополученные РСО средства отсутствовали.Статья 315 УК РФ, по которой были возбуждены уголовные дела в отношении Натальи Крючковой, предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Стоит отметить, что Юрий Крутых в 2017 году уже был привлечен к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ за преступление, совершенное в период руководства другими управляющими организациями. В настоящее время он отбывает наказание в исправительном учреждении.«Возбуждение уголовных дел за уклонение от погашения долгов перед энергетиками стало подтверждением непримиримой позиции правоохранительных органов по отношению к недобросовестным управленцам жилым фондом. Руководители УК и ТСЖ должны понимать, что безответственное отношение к финансовой дисциплине не останется безнаказанным», — подчеркивает заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по безопасности и режиму Андрей Стародворский.