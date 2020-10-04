Подрядные организации Перми приобретают новую технику для содержания улиц зимой

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В Перми продолжается подготовка к зимнему содержанию улиц. Подрядчики закупают различные виды противогололедных материалов, готовят технику для работы в зимних условиях.Переход на новые долгосрочные контракты позволил подрядчикам более эффективно планировать свою работу, заранее заготавливать материалы для зимнего содержания. Кроме того, постоянно обновляется и пополняется парк техники, осуществляющей содержание улиц. Заблаговременная подготовка к работе в зимних условиях позволит подрядчикам при необходимости оперативно среагировать на изменения погоды.Специалисты районных администраций проверяют готовность подрядных организаций к содержанию дорог и улиц. Например, в Орджоникидзевском районе подрядчик ООО «БОР» уже заготовил более 4 тысяч тонн материалов для зимнего содержания дорог и тротуаров. В соответствии с условиями муниципального контракта до конца года будет приобретено дополнительно 4 тысячи тонн противогололедных материалов. Кроме того, подрядная организация приобрела 2 экскаватора-погрузчика и шнекоротор для минипогрузчика. В зимний период для содержания территорий района будет использоваться более 40 единиц дорожной техники.В Мотовилихинском районе подрядной организацией закуплено 600 тонн различных материалов для зимнего содержания дорог и тротуаров. Этого объема будет достаточно для оперативного реагирования при резких изменениях погодных условий. Вся необходимая спецтехника переоборудована для работы в зимних условиях, проведена проверка ее работоспособности и техническое обслуживание. В этом году компания-подрядчик «ДСТ-Строй» приобрела 4 новых трактора с навесным оборудованием. Эта техника позволит более качественно очищать и содержать в нормативном состоянии тротуары и межквартальные проезды. В прошлом году были приобретены 4 комбинированные дорожные машины и снегоуборочная машина. Также подрядчик сообщил, что для дорожных рабочих закуплена теплая спецодежда и новый микроавтобус для доставки на дорожные объекты. В рамках подготовки к зиме планируется до 15 октября приобрести еще 4 тысячи тонн противогололедных материалов.В Индустриальном районе Перми заготовлено около 4 тысяч тонн противогололедных материалов, закупки материалов будут продолжены до необходимых объемов. Кроме того, ведется работа по переоборудованию спецтехники, это грейдеры, погрузчики, комбинированные дорожные машины, тракторы, самосвалы, снегопогрузчики.В этом году в Ленинском, Дзержинском и Свердловском районах города наряду с привычными противогололедными материалами будут вновь использовать современный реагент «Бионорд».Напомним, что зимний период содержания улично-дорожной сети начинается 15 октября. Содержание и ремонт улично-дорожной сети ведется в рамках долгосрочных муниципальных контрактов, срок действия которых составляет 5 лет.