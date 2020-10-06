За неделю пермские врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 400 жителей региона
Пермский край: новости дня
За предыдущую неделю из медучреждений Прикамья было выписано еще 400 пациентов, проходивших лечение от коронавируса.
На сегодня, 12 октября, выписано еще 53 пациента, проходивших лечение от COVID-19.
Общее число оправившихся от COVID-19 составило 7333. Под наблюдением специалистов остаются 1442 жителя Пермского края. На утро 12 октября общее число выявленных заболевших составляет 10818 человек. Заболевшие выявлены во всех территориях региона.
На сегодня, 12 октября, выписано еще 53 пациента, проходивших лечение от COVID-19.
Общее число оправившихся от COVID-19 составило 7333. Под наблюдением специалистов остаются 1442 жителя Пермского края. На утро 12 октября общее число выявленных заболевших составляет 10818 человек. Заболевшие выявлены во всех территориях региона.
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