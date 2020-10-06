За неделю пермские врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 400 жителей региона

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За предыдущую неделю из медучреждений Прикамья было выписано еще 400 пациентов, проходивших лечение от коронавируса.На сегодня, 12 октября, выписано еще 53 пациента, проходивших лечение от COVID-19.Общее число оправившихся от COVID-19 составило 7333. Под наблюдением специалистов остаются 1442 жителя Пермского края. На утро 12 октября общее число выявленных заболевших составляет 10818 человек. Заболевшие выявлены во всех территориях региона.