Дзюдоисты Прикамья завоевали медали на Универсиаде в Екатеринбурге

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На старт Универсиады студентов России в Екатеринбурге вышли две сотни сильнейших дзюдоистов страны, чей возраст не превышает 23 лет. Пермский край представляли 8 спортсменов - воспитанников института физической культуры города Чайковский. Тренер команды - старший преподаватель, мастер спорта СССР С.В. Митреев.«Команда студентов Прикамья готова к Универсиаде, - отметил накануне турнира президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов. – Так, Антон Шилов за неделю до старта принял участие во Всероссийских соревнованиях в Красноярске, получил хороший опыт».Антон Шилов из села Троельга Кунгурского района действительно не подвел – на Универсиаде он занял 2 место в категории 73 кг. И в целом турнир стал успешным для дзюдоистов Прикамья. Эльвира Камалова заняла 1 место в весовой категории 70 кг, Николай Суров - 3 место в весе свыше 100 кг. Занимаются спортсмены у тренеров Александра и Натальи Карахановых в Закамске.5 место заняли Илья Тунев, Катя Доценко, Дарья Корепанова. Одним из лучших судьей Универсиады признан судья Всероссийской категории Андрей Тунев (Пермь).