При поддержке «Уралкалия» в больницу им Е.А. Вагнера поставлено новое медицинское оборудование

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В больнице им. академика Е.А Вагнера (г. Березники) смонтирован и начал работу новый передвижной цифровой рентгеновский аппарат. Современное медицинское оборудование было приобретено при поддержке ПАО «Уралкалий». Объем финансирования составил 9 млн рублей.Аппарат применяется в хирургии, ортопедии, педиатрии, травматологии, урологии и других областях клинической медицины. Оборудование характеризуется высокой мобильностью, а также имеет небольшие габариты и вес, обеспечивающие маневренность и простоту перемещения. Рентгеновский аппарат идеально подходит для исследований в сложных проекциях, позволяет проводить как простую диагностику, так и помогать при проведении сложных операций.Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:– «Уралкалий» в рамках поддержки регионов присутствия реализует различные социальные проекты в Березниках и Соликамске. С целью улучшения оказания качественной медицинской помощи жителям Верхнекамья компанией было подписано соглашение о сотрудничестве с краевой больницей имени Е.А. Вагнера в Березниках. В рамках соглашения в 2019-2020 годах «Уралкалий» направил в адрес медучреждения более 33,5 млн рублей для приобретения современного медицинского оборудования.Роман Конев, главный врач ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Е.А. Вагнера» г. Березники, отметил:– Приобретение современного оборудования – это еще один шаг вперед в развитии здравоохранения и оказания качественной медицинской помощи населению города. И нам очень приятно, что в этом большую поддержку нам оказывает ПАО «Уралкалий».Добавим, что в 2020 году «Уралкалий» оказал благотворительную помощь медицинским учреждениям г. Березники в объеме более 19 млн рублей. На эти средства были закуплены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 11 мониторов для ИВЛ, а также система водоподготовки для аппарата «искусственная почка». Оборудование для ИВЛ предназначено для пациентов с сохранённым сознанием и рекомендовано Минздравом РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Также в 2020 году компанией были перечислены средства на приобретение оборудования для лаборатории ПЦР, медицинских масок и т.п.