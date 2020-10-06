10 октября возобновится движение на улице Революции от Куйбышева до Комсомольского проспекта

17.00 Пятница, 9 октября 2020
Пермский край: новости дня
Подрядчик готовит перекресток к открытию. Уже в субботу к привычному маршруту вернется трамвай №5. Раньше, чем планировалось, открывается участок от улицы Куйбышева до Компроса – автомобилистам будет доступно четыре полосы движения по две в каждую сторону.

Реконструкция улицы Революции – одна из масштабных строек, которую ведет администрация Перми. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%). Стартовала реконструкция в конце 2018 года и реализуется в несколько этапов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ремонт на перекрестке улиц Революции и Куйбышева начался с 11 июля. Для выполнения работ потребовалось полностью закрыть этот перекресток для движения. С 1 сентября автомобилистам вновь стал доступен правый поворот с улицы Революции от ЦКР на улицу Куйбышева. Такое поручение в связи с началом нового учебного года давал глава Перми Дмитрий Самойлов, подрядчик поставленную задачу выполнил.

Как и было запланировано, обновленный перекресток будет полностью открыт для движения транспорта 10 октября. К привычному маршруту возвращается трамвай №5 «станция «Пермь-2» – микрорайон Бахаревка»: он снова будет следовать через Центральный рынок по улицам Пушкина и Куйбышева. Первый трамвай на этом перекрестке пройдет завтра ориентировочно в 05:29. Подрядчик полностью переустроил коммуникации на перекрестке улиц Революции и Куйбышева – выполнено переустройство сетей водопровода и строительство дождевой канализации. Подключен новый светофорный объект, заменено дорожное покрытие и трамвайные пути.

Также для движения транспорта будет открыт участок от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта. Автомобилистам будут доступны по две полосы в каждом направлении. Основной объем ремонта на участке выполнен – продолжатся работы по устройству покрытия на тротуарах.

По данным Городского архива, новые участки трамвайных путей не строили в Перми с 1970-х годов. Таким образом, впервые с советских времен в городе будет построен участок трамвайных путей для запуска нового маршрута, которого не существовало ранее.

Напомним, в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по 2 полосы в каждую сторону, обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение и будет проведено озеленение территории.
© Вечерние ведомости
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