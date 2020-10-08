«Камский кабель» принял участие в заседании губернаторской комиссии по борьбе с фальсификатом

16.50 Пятница, 9 октября 2020
Пермский край: новости дня
8 октября 2020 г. состоялось заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Пермском крае. Совещание прошло в формате видеоконференции с участием представителей министерств промышленности, предпринимательства и торговли, строительства, ГУ МВД, межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию, а также прочих заинтересованных структур.

Директор по правовым вопросам ООО «Камский кабель» Елена Цавелева рассказала о текущей ситуации по борьбе с фальсифицированной кабельной продукцией в Пермском крае, о результатах проверок кабельно-проводниковой продукции на базе лаборатории предприятия, а также о предлагаемых новых мерах по противодействию распространению небезопасных кабелей и проводов.

«В прошлом году на заседании комиссии был принят ряд решений, которые мы реализовали. Так, «Камский кабель» наладил работу по отбору и исследованию образцов кабеля на объектах капитального ремонта в Пермском крае. Данные по проверкам на объектах капстроительства и капремонта в Пермском крае в 2019-2020 годах неутешительны. 68% проверенных образцов не соответствуют качеству. В этом году совместно с министерством промышленности и торговли Пермского края нами проведена комплексная оценка норм, регламентирующих безопасность кабельно-проводниковой продукции, подготовлен правовой анализ норм строительного контроля и государственного строительного надзора. Определена необходимость установления более четких критериев отнесения кабельно-проводниковой продукции к безопасной, отсутствие которых приводит к текущей неутешительной ситуации в области качества. По результатам данной работы направлен ряд предложений в Минстрой РФ, в частности, по введению входного контроля на всех этапах строительства социально значимых объектов, а также жилых домов, начиная с конкурсной документации и заканчивая принятием объекта в эксплуатацию».

Дальнейшая работа по реализации пилотного проекта по введению входного документарного контроля безопасности кабельной продукции энергетического назначения, используемой при возведении объектов капитального строительства, а также в рамках соглашения с Фондом капитального ремонта Пермского края по отбору и исследованию образцов кабельно-проводниковой продукции, используемых на объектах капитального строительства Пермского края, будет продолжена в 2021 году. В рамках организации работы комиссии будет создана рабочая группа с участием представителей государственных органов и «Камского кабеля».

Комиссией также выработаны новые направления работы по противодействию незаконному обороту кабельной продукции в Пермском крае. Планируется проводить регулярные встречи с участниками кабельной и строительной отраслей для выработки плана мероприятий, по противодействию распространению и использованию небезопасной КПП на объектах строительства, оценки эффективности проведенных и планирования будущих активностей.
© Вечерние ведомости
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