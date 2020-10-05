Жители Прикамья смогут проходить точную онкодиагностику без поездки в краевую столицу

16.43 Пятница, 9 октября 2020
Пермский край: новости дня
Компания UNIM (резидент СКОЛКОВО) и Пермский краевой онкологический диспансер заключили договор о реализации пилотного проекта. Согласно документу, UNIM предоставит медицинскому учреждению программное обеспечение Digital Pathology, позволяющее проводить диагностику рака в цифровом формате. Это позволит опробовать использование цифровых технологий, чтобы сократить сроки постановки точного диагноза и снизить процент ошибок.

С помощью специального оборудования программа позволяет отсканировать исследуемый материал и направить изображения клеточной структуры опухоли для диагностики заболевания врачам краевой столицы. Пермские специалисты, в свою очередь, могут подключить к диагностике экспертов со всей России и даже мира. При этом система хранит все данные о пациентах, что помогает создавать полные и правильные заключения, а также максимально отслеживать динамику заболевания каждого пациента. Часть специалистов краевого диспансера уже обучены работе в программе. Кроме того, в учреждении проведено детальное изучение имеющихся возможностей лаборатории для внедрения Digital Pathology.

«Очень важно быстро поставить диагноз по результатам анализа взятого фрагмента опухоли. Современные технологии позволяют при помощи сканирующего микроскопа оцифровать готовый результат исследования, полученный при лабораторном исследовании кусочка ткани, и в рамках единого цифрового контура передать эти сканы в Пермский краевой онкоцентр или детский онкологический центр. Данная технология обеспечивает врача-морфолога (или врача - специалиста по тканям) помощником в диагностике сложных случаев рака – искусственным интеллектом. Такими сканирующими микроскопами планируется оснастить создаваемые в территориях центры амбулаторной онкологической помощи и медучреждения в трех районах Перми», – пояснил Максим Мезенцев, главный врач краевого онкологического диспансера.
В будущем внедрение системы Digital Pathology в медучреждениях Прикамья позволит жителям территорий проходить онкодиагностику, получать результаты и направление на лечение в режиме «единого окна» без поездки в краевую столицу. Например, пациенту в Березниках поставили диагноз в амбулаторном центре онкологической помощи. Врач центра передает сканы с диагнозом в Пермь, где лаборатория краевого онкодиспансера подтверждает или опровергает диагноз. Если диагноз подтверждается, то пациента направляют в Пермский краевой онкодиспансер.

Кроме того, в системе есть обучающая часть. Врачи Пермского края смогут посмотреть, какие встречались в мировой практике случаи конкретного вида рака, провести анализ течения заболеваний или изучить опыт своих коллег в диагностике.

«Так получается, что один из самых важных этапов диагностики онкологических заболеваний во всем мире всё еще остается аналоговым и очень несовершенным. Прямо на наших глазах ведущие диагностические центры в мире работают над цифровой трансформацией диагностики, которая позволит сделать постановку диагноза более эффективной. Если объяснить проще: будет меньше ошибок в диагнозах, пациенты будут быстрее получать терапию, метод диагностики станет доступнее. Отрадно видеть, что российские регионы опережают такие страны, как Норвегия или Германия, по внедрению технологий в один из сложнейших видов диагностики», – пояснил генеральный директор компании Алексей Ремез.

Как отметила и.о. министра здравоохранения региона Оксана Мелехова, выявляемость злокачественных новообразований в Пермском крае растет. Именно поэтому на первый план выходит применение успешных методик своевременной диагностики. Это позволит быстрее начинать лечение и увеличить долю выздоровлений от онкозаболеваний. «В этом вопросе принципиально важно максимально быстро назначать пациентам правильное лечение. Именно это позволяет спасти жизни большого количества людей. В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» формируется тотальная настороженность к онкологическим заболеваниям в первичном звене», – подчеркнула Оксана Мелехова.

Для повышения онконастороженности, например, в регионе создаются центры амбулаторно-онкологической помощи. Первый открылся в ноябре 2019 года в Березниках. С 1 июня 2020 года функционируют еще 3 таких центра: в Краснокамске, Губахе и Чайковском. К 2022 году откроется еще 3 – в Соликамске, Кудымкаре и Чусовом. На данный момент на базе будущих центров уже развернуты дневные стационары, где проводится химиотерапия.

Кроме того, продолжается переоснащение региональных учреждений, оказывающих помощь онкологическим больным. В 2020 году планируется поставить в учреждения здравоохранения Пермского края 86 единиц оборудования. Это позволит значительно повысить качество диагностики и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

Первая в России цифровая онкодиагностическая лаборатория UNIM открылась в декабре 2017 года. Ее услугами пользуются более 5,5 тыс. пациентов со всей России в месяц. Компания внедряет собственное программное обеспечение в онкодиагностические лаборатории и разрабатывает модули искусственного интеллекта.
© Вечерние ведомости
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