За два года в Прикамье на 20% увеличилось количество экспортеров в сегменте малого и среднего бизнеса

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Итоги реализации нацпроектов за III квартал 2020 г. были подведены на заседании регионального проектного комитета по основным направлениям стратегического развития региона под председательством и.о. заместителя председателя правительства – министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова.На территории Пермского края региональное минэкономразвития отвечает за реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В него входят два региональных проекта - «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Экспорт услуг», которые позволяют создавать на территории региона условия, благоприятные для развития экспортного потенциала местных производителей товаров и услуг.На заседании было отмечено, что по одному из ключевых показателей нацпроекта – росту экспортно ориентированных компаний малого и среднего бизнеса в регионе – количество экспортеров за 2 года увеличилось по сравнению с 2018 годом на 20% . По итогам 2019 года в Пермском крае уже насчитывалось 835 компаний-экспортеров. Закрытие международных рынков в связи с пандемией коронавируса в 2020 году привело к некоторому сокращению регионального экспорта. Однако, интенсивная поддержка со стороны региональных властей за предыдущие два года позволила производителям экспортной продукции достичь плановых показателей нацпроекта.Планируется, что к 2024 году число региональных компаний-экспортеров категории МСП по сравнению с 2018 годом увеличится в два раза и будет составлять 1398 компаний от базового показателя 2018 года. Тогда в Пермском крае насчитывалось порядка 700 экспортно ориентированных предприятий.Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что развитие экспорта товаров производителей Пермского края - одно из приоритетных направлений деятельности правительства региона. «У пермских компаний большой потенциал и они вполне могут составить конкуренцию зарубежным производителям, в этом – мы будем оказывать им полную поддержку. Например, терминалы для измерения температуры, которые производят в Прикамье, отправляют в США и Объединенные Арабские Эмираты, а оборудование поштучного учета поставляют в Англию. Безусловно, присутствие региональных товаров на международном рынке успешно влияет на развитие компаний и региона в целом. Производители создают новые рабочие места, в том числе высококвалифицированные, а значит и молодые специалист смогут реализовать свой потенциал на родной земле», - отметил Дмитрий Махонин.Напомним, региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», реализуемый на территории Пермского края с февраля 2019 года. Тогда же Прикамье вошло в число 11 пилотных регионов по внедрению на своей территории стратегического комплекса мер экспортного стандарта 2.0. Новые стандарты позволят региональным властям стимулировать экспортную деятельность компаний, а также формировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.В этих целях в 2019 году была создана рабочая группа по развитию экспортного потенциала регионе при Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Только за 2019 год прошло порядка 130 международных и образовательных мероприятий по линии внешнеэкономической деятельности. Среди них международные выставки, бизнес-миссии, визиты иностранных делегаций, презентации Пермского края в посольствах иностранных государств и т.д., Для пермских компаний, ориентированных на экспорт, были организованы образовательные мероприятия – круглые столы, семинары, форумы, конференции и пр. Кроме того, на протяжении двух лет регион является обладателем премий в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». В 2019 году помимо премии «За лучшую региональную систему поддержки экспорта» Пермские компании одержали победу в четырех номинациях из одиннадцати. В номинациях «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «крупный бизнес» и «Новая география» победителем стало предприятие АО «ГалоПолимер». Главный «Экспортер года в сфере услуг» в категории «малое и среднее предпринимательство» - ООО «ИТ Профессиональные Решения». «Прорывом года» стала компания Macroscop (ООО «Сателлит»).Для поддержки предпринимателей и повышения конкурентоспособности региональной продукции на зарубежных рынках в период распространения коронавирусной инфекции правительством Пермского края введена региональная субсидия на компенсацию части затрат, связанных с транспортировкой товаров на экспорт. На эти цели из бюджета выделено 48 млн рублей. На сегодняшний день подано более 20 заявок на получение субсидии и выплачено около 6 млн рублей. Кроме этого, Центр поддержки экспорта помогает компаниям осуществлять подготовку к экспорту своей продукции и ее продвижению через площадки электронной торговли.Также региональные власти уделяют серьезное внимание реализации еще одного регионального проекта – «Экспорт услуг». В числе базовых отраслей для этого проекта выбраны такие сферы, как образование, туризм, цифровые услуги. С апреля 2019 года, на территории Пермского края создано два частных технопарка, имеется практика предакселерационных и акселерационных проектов, реализуются мероприятия по продвижению услуг в IT-сфере на внешние рынки, а также услуги Центра поддержки экспорта Пермского края. Например, Пермская компания «Диджитал Лаб» вышла на международный рынок AppStore, получила субсидию на защиту интеллектуальной собственности за пределами территории РФ, а также на оформление и подачу заявки на получение патентов на результаты интеллектуальной деятельности и свидетельств о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. Для продвижения экспорта услуг в сфере образования ведется подготовка к реализации проекта по строительству кампуса для 6 тысяч иностранных студентов площадью 14 гектаров. Развивается туристическая инфраструктура краевого центра, где реализуются три проекта по строительству отелей международного уровня, конгресс-центра.Напомним, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Пермском крае к 2024 году предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 7 695 млн долл.