Самозанятые Пермского края смогут получать государственные займы и поручительства

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На меры поддержки смогут рассчитывать более 19 тысяч самозанятых региона.Правительство РФ расширило меры поддержки бизнеса для самозанятых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.Самозанятым Прикамья станут доступны государственные займы до 1 млн рублей от Микрофинансовой организации Пермского края, гарантийная помощь от краевой Корпорации развития МСП, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.«Самозанятые - это новый сегмент экономики, и Пермский край заинтересован в развитии экономической инфраструктуры», - заявил ранее глава региона Дмитрий Махонин.По данным Федеральной налоговой службы, в Пермском крае на 1 октября зарегистрированы 19 187 самозанятых. Новые меры поддержки для них будут внедрены после подготовки нормативных документов на федеральном и региональном уровне.Напомним, региональные Микрофинансовая организация и Корпорация развития МСП действуют на базе центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Для предпринимателей и самозанятых центр оказывает бесплатное консультирование от экспертов по налогообложению, организации бизнеса, маркетингу, трудовому праву, а также по получению иных мер поддержки. Кроме того, самозанятым доступно бесплатное прохождение образовательных программ от Пермского фонда развития предпринимательства и Агентства по развитию МСП.Ранее для самозанятых жителей Прикамья была снижена процентная ставка по кредиту в региональном «МСП Банке» до 7,75% годовых. Для помощи самозанятым в регионе было создано мобильное приложение Yamagoo. Сервис позволяет самозанятым выполнять работу «на заказ» и не опасаться блокировки банковского счета из-за регулярных поступлений денег за оказание услуг.