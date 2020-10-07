В Пермь пришло потепление

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Сейчас в столице Прикамья 10 градусов, переменная облачность. Сегодня, 9 октября, днем в Перми воздух прогреется до 13°C, ночью будет около 4°C.В выходные будет облачно, завтра днем – небольшие дожди, около 10°C. Такая же температура ожидается в воскресенье, 11 октября. В понедельник, по предварительным прогнозам, вероятны прояснения, дневная температура может немного повыситься.