В Пермь пришло потепление

12.18 Пятница, 9 октября 2020
Пермский край: новости дня
Сейчас в столице Прикамья 10 градусов, переменная облачность. Сегодня, 9 октября, днем в Перми воздух прогреется до 13°C, ночью будет около 4°C.

В выходные будет облачно, завтра днем – небольшие дожди, около 10°C. Такая же температура ожидается в воскресенье, 11 октября. В понедельник, по предварительным прогнозам, вероятны прояснения, дневная температура может немного повыситься.
© Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются небольшие дожди
07 октября 2020
В первые дни октября на Среднем Урале будет тепло
30 сентября 2020
Туман, снег и дождь: свердловчан ждёт прохладное начало недели
04 октября 2020
В выходные из-за ярмарки на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют парковку
08 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Будем заниматься реальной работой!»

Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:53 Самозанятые Пермского края смогут получать государственные займы и поручительства
12:46 В Прикамье выявлено 96 случаев COVID-19
12:24 Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края
12:18 В Пермь пришло потепление
12:05 Главный инженер «Россетей» Андрей Майоров доложил в Совете Федерации о подготовке объектов энергетики к ОЗП
03:00 В Чайковском определят сильнейших дзюдоистов Приволжского федерального округа
18:21 В Добрянском городском округе завершилось строительство двух многофункциональных спортивных площадок
18:17 Коронавирусная инфекция диагностирована у жителей 18 территорий Пермского края
18:14 В Перми на торги выставлены 15 земельных участков для строительства частного жилья
17:57 Благодаря нацпроекту для 20 тысяч жителей Пермского района повысилась транспортная доступность
17:53 В Прикамье лесные свалки планируется ликвидировать с помощью федерального финансирования
17:42 Международный кинофестиваль «ЛАМПА» в Перми откроется моноспектаклем Александра Петрова #ВЕРЬВСЕБЯ
17:34 В Пермском районе по нацпроекту благоустроены 10 парков и скверов
17:30 «Звезда-2005» приглашает на домашний матч
17:24 Пермский край направит соцвыплаты для переселения из аварийного жилья 79 березниковцев
14:56 Треть заболевших COVID-19 в Прикамье - в возрасте от 30 до 55 лет
13:39 В МФЦ Прикамья установили криптокабины для оформления загранпаспортов нового поколения
13:37 В Пермском крае подтверждено 95 случаев коронавируса
12:01 Пермский край на Универсиаде в Екатеринбурге представят спортсмены из Чайковского
11:50 Дмитрий Махонин поручил провести ревизию государственных услуг в Прикамье
11:44 Благодаря господдержке в Пермском крае появится более 400 новых рабочих мест
Все новости
12:50 В Росси зафиксировали 12 126 новых случаев COVID-19
12:45 Азербайджан и Армения подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве
12:38 В России до конца 2020 года планируют принять закон о биометрии
12:18 50 самых состоятельных американцев оказались богаче половины населения США
12:12 Сборная России по футболу проиграла команде Швеции в товарищеском матче
12:06 ЦБ РФ отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный»
12:01 В Минздраве рекомендовали россиянам провести предстоящие выходные дома
11:57 Росздравнадзор ответил на сообщения о побочных эффектах "Фавипиравира"
11:34 «Сбер» спрогнозировал пики заболеваемости коронавирусом
11:08 Названы способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте
10:40 Le Monde узнала о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
10:14 Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
09:51 США обвинили Россию в саботаже создания вакцины от COVID-19
09:28 У препарата от коронавируса нашли новые побочные эффекты
18:33 МегаФон назвал новые места притяжения россиян
17:18 В МВД РФ сообщили, что уголовных дел в России против Светланы Тихановской не возбуждалось
17:15 Президент Армении уволил главу Службы нацбезопасности
16:57 Герхард Шредер собирается подать в суд на Bild из-за интервью Алексея Навального
16:39 В Московском фитнес-клубе утонул 26-летний актер
16:35 Нобелевскую премию по литературе за 2020 год присудили поэтессе из США Луизе Глюк
16:29 Генри Киссинджер сравнил ситуацию в мире с положением дел перед Первой мировой войной
Новости России и мира
12:44
9/10
 На Среднем Урале выявили 191 новый случай коронавируса
18:06
8/10
 Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД
13:34
8/10
 Еще 184 свердловчанина заболели коронавирусом
12:53
7/10
 На Среднем Урале выявили еще 179 случаев COVID-19
12:14
7/10
 Скончался самый известный сотрудник свердловского МОБа
15:10
6/10
 Владимир Путин пообещал приехать на Средний Урал в мае 2021 года
12:37
6/10
 Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 30 тысяч
12:35
5/10
 175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
21:27
4/10
 Музейные экспонаты оборонного завода в Екатеринбурге выбросили в подсобку
12:44
4/10
 В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека
00:57
4/10
 В Тавде в результате пожара погибло пять человек. В их числе трое маленьких детей
20:18
3/10
 России не избежать санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального
13:01
3/10
 В России COVID-19 обнаружен у 1,2 млн человек
12:55
3/10
 Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
20:14
2/10
 В Нижнем Новгороде главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой у здания МВД
15:35
2/10
 Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки
15:12
2/10
 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
13:00
2/10
 В России выявили еще 9 412 новых случаев коронавируса
12:55
2/10
 164 новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области
14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
12:35
30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
Все новости