Главный инженер «Россетей» Андрей Майоров доложил в Совете Федерации о подготовке объектов энергетики к ОЗП

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Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров выступил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, где обсуждался ход подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему периоду.«В этом году реализация плановых мероприятий при подготовке к ОЗП потребовала адаптации к ограничениям из-за COVID-19. Тем не менее, все компании группы «Россети» обеспечили высокий темп работ, выполняют все организационно-технические мероприятия по обеспечению надёжной работы инфраструктуры, в целом идут с опережением графиков ТОиР на 12,5%. Объём финансирования ремонтов в 2020 году составил 70,2 млрд рублей, на 9% выше, чем годом ранее», – отметил Андрей Майоров.По состоянию на 1 октября по основной номенклатуре работ программа ТОиР реализована полностью. Особое внимание уделено техническому обслуживанию оборудования питающих центров. Выполнен ремонт 695 трансформаторов и 18 900 выключателей (115% и 101% годового плана), 39 200 трансформаторных подстанций (101%). Также отремонтировано 165 600 км ЛЭП, установлено 985 200 изоляторов, расчищено 149 100 гектаров трасс ВЛ.Обеспечена полная готовность оборудования и персонала. Сформировано 10 111 ремонтных бригад из 50 656 человек, подразделения укомплектованы техникой (24 138 единиц). В резерве – 5 937 мобильных источников электроснабжения (464,4 МВт). Проведено 154 учения, заключено 1 597 соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.Компания «Россети Урал» направила более 4 млрд рублей на техобслуживание и ремонты электрических сетей в преддверии отопительного сезона 2020-2021 гг. В физическом выражении речь идёт о ремонтных работах на 10,6 тысяч км линий электропередачи 0,4-110 кВ и более 2 тысяч центров питания 35-110 кВ и 6-10 кВ. Аварийный запас в компании укомплектован. С начала года в филиалах «Россети Урал» проведено 112 специализированных противоаварийных тренировок персонала по ликвидации возможных нештатных ситуаций в период предстоящего максимума нагрузок.Энергетики компании «Россети Урал» уделили внимание комплексу ремонтных работ и на арендованных электрических сетях. Сегодня в рамках программы консолидации электросетевых активов в аренде уральских специалистов Группы компаний «Россети» находится 11,3 тысяч километров линий электропередачи, трансформаторные подстанции суммарной мощностью порядка 3 294 МВА, которые обеспечивают электроснабжение более 400 тысяч жителей трех регионов присутствия – новых клиентов подразделений «Россети Урал».Стоит отметить, что благодаря выполнению всех производственных планов компании «Россети Урал» уже несколько лет подряд удаётся достигать уверенных показателей снижения аварийности в электрических сетях и выдерживать скорость ликвидации технологических нарушений в пределах двух часов.Напомним, что общая численность производственного персонала компании «Россети Урал» составляет порядка 14,5 тысячи человек в составе 766 бригад, оснащенных 1860 единицами спецтехники. В обслуживании уральских энергетиков Группы компаний «Россети» находятся 37,3 тысяч центров питания различного класса напряжения установленной мощностью 31,1 ГВА и свыше 140 тысяч километров ЛЭП 0,4 -220 кВ.