В Чайковском определят сильнейших дзюдоистов Приволжского федерального округа

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13 и 14 октября в Чайковском состоится чемпионат Приволжского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования являются межрегиональным отборочным этапом на чемпионат России по дзюдо, который пройдёт в конце ноября в Хабаровске.Пермский край на чемпионате ПФО представят 36 спортсменов под руководством тренера - мастера спорта Александра Караханова. Право судить соревнования предоставлено четырем судьям высшей категории: Роману Шилову, Анне Черных, Расиму Закирову и Андрею Тунёву. Соревнования проводится на базе Чайковского государственного института физической культуры.- Город Чайковский географически удобен для регионов ПФО, имеет отличную спортивную базу, - отмечает президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов. – Здесь активно развивается дзюдо, глава городского округа Юрий Геннадьевич Востриков является президентом федерации дзюдо Чайковского. Чемпионаты федеральных округов считаются самыми престижными региональными соревнованиями - именно с окружных соревнований начинается путь в сборную России, перед которой сегодня поставлена серьезная цель: успешное выступление на Олимпийских играх 2025 года в Токио. В прошлом чемпионате России мужская сборная Пермского края не участвовала из-за проигрыша как раз на этапе ПФО. В этот раз домашние стены должны помочь нашим спортсменам. Надеемся на Антона Шилова, Ксению Ужегову, Жанну Афтахову, Матвея Кылосова, Михаила Новосёлова.