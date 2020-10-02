В Чайковском определят сильнейших дзюдоистов Приволжского федерального округа
Пермский край: новости дня
13 и 14 октября в Чайковском состоится чемпионат Приволжского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования являются межрегиональным отборочным этапом на чемпионат России по дзюдо, который пройдёт в конце ноября в Хабаровске.
Пермский край на чемпионате ПФО представят 36 спортсменов под руководством тренера - мастера спорта Александра Караханова. Право судить соревнования предоставлено четырем судьям высшей категории: Роману Шилову, Анне Черных, Расиму Закирову и Андрею Тунёву. Соревнования проводится на базе Чайковского государственного института физической культуры.
- Город Чайковский географически удобен для регионов ПФО, имеет отличную спортивную базу, - отмечает президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов. – Здесь активно развивается дзюдо, глава городского округа Юрий Геннадьевич Востриков является президентом федерации дзюдо Чайковского. Чемпионаты федеральных округов считаются самыми престижными региональными соревнованиями - именно с окружных соревнований начинается путь в сборную России, перед которой сегодня поставлена серьезная цель: успешное выступление на Олимпийских играх 2025 года в Токио. В прошлом чемпионате России мужская сборная Пермского края не участвовала из-за проигрыша как раз на этапе ПФО. В этот раз домашние стены должны помочь нашим спортсменам. Надеемся на Антона Шилова, Ксению Ужегову, Жанну Афтахову, Матвея Кылосова, Михаила Новосёлова.
Пермский край на чемпионате ПФО представят 36 спортсменов под руководством тренера - мастера спорта Александра Караханова. Право судить соревнования предоставлено четырем судьям высшей категории: Роману Шилову, Анне Черных, Расиму Закирову и Андрею Тунёву. Соревнования проводится на базе Чайковского государственного института физической культуры.
- Город Чайковский географически удобен для регионов ПФО, имеет отличную спортивную базу, - отмечает президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов. – Здесь активно развивается дзюдо, глава городского округа Юрий Геннадьевич Востриков является президентом федерации дзюдо Чайковского. Чемпионаты федеральных округов считаются самыми престижными региональными соревнованиями - именно с окружных соревнований начинается путь в сборную России, перед которой сегодня поставлена серьезная цель: успешное выступление на Олимпийских играх 2025 года в Токио. В прошлом чемпионате России мужская сборная Пермского края не участвовала из-за проигрыша как раз на этапе ПФО. В этот раз домашние стены должны помочь нашим спортсменам. Надеемся на Антона Шилова, Ксению Ужегову, Жанну Афтахову, Матвея Кылосова, Михаила Новосёлова.
Владимир Путин пообещал приехать на Средний Урал в мае 2021 года
06 октября 2020
06 октября 2020
В Екатеринбурге представлены эскизы объектов Универсиады-2023
06 октября 2020
06 октября 2020