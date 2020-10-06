В Добрянском городском округе завершилось строительство двух многофункциональных спортивных площадок

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В двух поселениях Добрянского городского округа закончилось обустройство универсальных спортивных площадок. Новые объекты построены у школы № 2 в Добрянке (ул. Строителей, 7) и в п. Вильва (ул. Железнодорожная, 2).Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что в каждой территории края сейчас строятся и ремонтируются спортивные объекты, идет подготовка инфраструктуры для вовлечения в спорт большего количества людей. «Важно, что спорт становится доступным для жителей не только за счет крупных объектов, но и благодаря многофункциональным площадкам в небольших селах и деревнях», – подчеркивал Дмитрий Махонин.Новые объекты в Добрянском округе по праву можно назвать мини-стадионами. Подрядчиками выполнен целый комплекс работ: площадки забетонированы, сверху уложено специальное безопасное резиновое покрытие, сделана разметка. Объекты оснащены беговыми дорожками. На площадках установлены ворота для мини-футбола, стойки для волейбольной сетки, баскетбольные щиты, установлены зрительские трибуны, а также спортивное оборудование. Они огорожены и освещены.Благодаря строительству площадок у юных жителей Добрянки и Вильвы появились комфортные места для занятий спортом. Объекты будут использоваться для проведения уроков физкультуры у школьников, а в остальное время их смогут посещать местные жители. В Добрянке их более 32 тыс., а в п. Вильва – почти 2 тыс. человек.По данным министерства спорта Прикамья, стоимость каждого мини-стадиона – порядка 3,8 млн руб., из которых 2,9 млн руб. было направлено из краевого бюджета, остальное – из муниципалитета.В ведомстве отмечают, что в этом году при поддержке Пермского края планируется построить 103 спортивные площадки и 7 межшкольных стадионов по всему региону. Дополнительно в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Прикамье будут обустроены 9 спортивных зон для занятий комплексом ГТО. Напомним, согласно нацпроекту, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%.