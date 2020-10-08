Коронавирусная инфекция диагностирована у жителей 18 территорий Пермского края

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По результатам исследований за минувшие сутки, в Прикамье зафиксировано 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 18 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (44). На втором месте по числу заболевших – Березники (14), на третьем – Пермский муниципальный район (11). Коронавирусная инфекция диагностирована также у четырех жителей Лысьвы и трех жителей Соликамска. По два заболевших зафиксировано в Кунгуре и Кунгурском районе, Краснокамске, Добрянке, Осе и Березовском муниципальном районе. По одному случаю COVID-19 выявлено в Кудымкаре и Кудымкарском муниципальном округе, Чусовом, Кизеле, Орде, Александровском муниципальном округе и Юрлинском муниципальном районе.Всего в Пермском крае выявлено 10525 заболевших. На сегодня случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.