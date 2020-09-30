В Перми на торги выставлены 15 земельных участков для строительства частного жилья

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Приобрести эти участки пермяки могут в рамках аукционов на право заключения договоров аренды, которые пройдут 15, 22 и 29 октября.Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, всего в октябре пройдут три открытых аукциона, где будут представлены 19 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и реализации коммерческой деятельности. Из них 15 участков предназначены для возведения частного жилья. Наибольшее количество участков под ИЖС – 7 объектов – расположены в Орджоникидзевском районе Перми. Еще 4 участка размещены в Свердловском районе, 2 участка – в Кировском районе и по одному участку в Мотовилихинском и Индустриальном районах. Площадь земельных наделов варьируется от 465 до 1177 кв. метров.Помимо этого, на торгах в октябре будут представлены земельные участки под магазины, склады, авторемонтные мастерские и общественное питание. К участию в аукционах допускаются как юридические, так и физические лица. Победителем признается тот, кто предложит за представленный лот наибольшую цену.– Принять участие в аукционе может любой желающий. Для этого достаточно подать заявку и представить необходимый пакет документов. Выставленные на торги участки полностью готовы к освоению: они размежеваны и поставлены на кадастровый учет, – подчеркнули в департаменте земельных отношений.С дополнительной информацией об условиях проведения аукционов и земельных участках можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перми в разделе «Деятельность» / «Торговая площадка» (https://www.gorodperm.ru/actions/property/tradearea/). Также информация размещается на сайте https://torgi.gov.ru/index.html не позднее, чем за 30 дней до начала аукциона.