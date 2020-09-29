Благодаря нацпроекту для 20 тысяч жителей Пермского района повысилась транспортная доступность

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В Пермском муниципальном районе продолжается дорожный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день здесь отремонтировано еще три объекта: Городская свалка – Жебреи, Няшино – Восточный обход и Гамово – Шульгино. Они расположены в Гамовском, Фроловском и Сылвенском сельских поселениях района. Там сегодня проживает более 20 тыс. человек. Протяженность нового асфальта на всех трех дорогах составила почти 6 км.На всех трех участках дорог в порядок приведена не только проезжая часть, но и тротуары, обустроено освещение и парковочные карманы, где они предусмотрены. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал значимость комплексного подхода при обустройстве улиц. По словам главы региона, улицы должны быть безопасными и комфортными не только для автолюбителей, но и для пешеходов.Дорога от Городской свалки до Жебреев во Фроловском сельском поселении ведет на побережье Сылвы и горнолыжный курорт, куда круглый год приезжают дачники и отдыхающие. Она связывает между собой такие населенные пункты, как д. Жебреи, п. Лесоучасток 831, д. Симонки и ряд СНТ. Двухкилометровый участок, приводимый в порядок в рамках нацпроекта, завершил четырехлетний ремонт всей дороги. Теперь здесь уложен новый асфальт, обустроены съезды, обочины, искусственные неровности, тротуары и остановочные карманы. Также на участке подрядчик установил новые опоры освещения, провел ремонт пучинистых участков дороги и укрепил откосы насыпи дамбы перед п. Лесоучасток 831.Второй объект, который также отремонтировали в рамках нацпроекта БКАД, – дорога Няшино – Восточный обход (от д. Няшино до д. Костарята). На состояние этого участка дороги ранее жаловались жители в соцсети губернатору. Здесь подрядчик уложил новый асфальт на протяжении 1,8 км, отремонтировал остановки вместе с подъездными карманами, установил пять новых опор освещения со светодиодными светильниками, обустроил тротуар в районе деревни Няшино.По словам специалиста управления благоустройства Пермского района Геннадия Лашко, эту дорогу не ремонтировали более 10 лет, на ней были серьезные выбоины и трещины. «Подрядчик сделал фрезеровку и положил новый асфальт, обустроил 530 метров тротуара, установил дорожные знаки и фонарные столбы возле пешеходных переходов. Также была расширена труба водоотведения на отвороте к д. Красава», - добавил эксперт.Третья дорога, которая также приведена в порядок по нацпроекту, тянется на 2,11 км от с. Гамово до д. Шульгино Гамовского сельского поселения. Это участок от Спасо-Преображенской церкви на ул. Гамовская. Здесь подрядчик уложил новый асфальт, отремонтировал остановочный карман и установил новый павильон, произвел ремонт моста, обустроил обочины, освещение, установил сигнальные столбики и дорожные знаки. Вдоль дороги в районе с. Гамово благодаря нацпроекту появился также новый асфальтированный тротуар протяженностью 386 метров.Напомним, всего в Пермском районе в этом году планируется отремонтировать 8 участков дорог общей протяженностью 16,8 км. Это дороги Лобаново – Насадка (участок Лобаново – Мостовая), Гамово – Заречная, Новые Ляды – Троица (участки Новые Ляды – Сылва и Сылва – Троица), Няшино – Восточный обход, Городская свалка – Жебреи, Гамово – Шульгино, Пермь – Троица – Сылва. Общая стоимость ремонта объектов превышает 100 млн руб.Помимо трех новых участков на сегодняшний день готовы и сданы в эксплуатацию еще два - от Н. Лядов до Сылвы и от Сылвы до Троицы. Их приемка прошла в конце июля.Отдельно стоит отметить участок дороги Пермь – Троица – Сылва. Это 2,6 км по ул. Большевистской в п. Сылва (от отворота на Сылву до ул. Мичурина). Улицу приводят в порядок на сэкономленные с проведения конкурсных процедур средства. Как отмечают в администрации Пермского района, основные работы на участке уже закончены, сейчас проходят лабораторные испытания проб асфальта.В целом в 2020 году по нацпроекту в Пермской городской агломерации будет приведено в порядок 55 дорожных объектов, 20 из них – за счет экономии от проведения конкурсных процедур. Ремонт дорожных объектов в рамках нацпроекта БКАД находится на личном контроле главы региона Дмитрия Махонина.