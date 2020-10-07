В Прикамье лесные свалки планируется ликвидировать с помощью федерального финансирования

© Вечерние ведомости

Глава Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочее совещание, посвященное вопросам ликвидации незаконных свалок на территории лесного фонда в Пермском крае. Напомним, об этой проблеме часто жалуются жители в социальных сетях губернатора.По данным Государственной инспекции по экологии и природопользованию, на сегодня на землях лесного фонда выявлено 175 крупных свалок общей площадью порядка 89 га. По словам Дмитрия Махонина, необходимо использовать федеральные источники для ликвидации свалок в лесах, так как они являются федеральной собственностью. Краевому минприроды губернатор поручил проработать вопрос привлечения средств из федерального бюджета. С их помощью планируется рекультивировать лесные свалки площадью свыше 1 га.С участием теруправления Росимущества планируется ликвидировать лесные свалки площадью менее 1 га.В то же время, глава региона отметил, что при ликвидации свалок необходимо учитывать и сформировавшуюся судебную практику. По словам и.о. министра природных ресурсов Пермского края Марины Труниной, с учетом нее, ответственными за ликвидацию свалок на арендованных лесных участках выступают лесопользователи. С целью выявления лиц, допускающих загрязнение лесного фонда, будут применяться средства фото- и видеофиксации.