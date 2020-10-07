Международный кинофестиваль «ЛАМПА» в Перми откроется моноспектаклем Александра Петрова #ВЕРЬВСЕБЯ

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Эксклюзивный показ состоится 14 октября с участием лучших творческих коллективов Пермского края и членов жюри кинофорума: Антона Богданова, Катерины Шпицы, Ольги Смирновой, Яны Поплавской и других.В столице Прикамья 14 октября стартует Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА». В этом году старт кинофорума будет дан в абсолютно новом формате. Событие откроет эксклюзивный моноспектакль Александра Петрова #ВЕРЬВСЕБЯ.Постановка расскажет о событиях, судьбах и настоящих героях времени. Зрители со стороны взглянут на то, как обычные люди совершают необыкновенные поступки.«В фокусе камеры окажутся реальные истории, которые вдохновляют на съемки фильмов. Мы увидим в другом ракурсе звездных гостей и узнаем, что стало для них точкой опоры для веры в себя. Участников уникального события ждут пронзительные эмоции и яркие впечатления. Сделать свою жизнь ярче, чем в кино, может каждый из нас!» – уверены организаторы мероприятия.В спектакле примут участие лучшие творческие коллективы Пермского края и звездные члены жюри кинофестиваля «ЛАМПА».В связи с действующими ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, спектакль будет доступен для небольшого числа зрителей в зале. Однако для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция. В рамках LAMPA FILM FEST 2020 в прямом эфире за происходящим смогут наблюдать зрители из любой точки мира.Фестиваль «ЛАМПА» продлится в течение трех дней, с 14 по 16 октября. Мероприятия кинофорума пройдут на площадке технопарка Morion Digital и будут транслироваться в интернете на русском и английском языках. Подробности о событиях кинофестиваля «ЛАМПА» можно узнать на сайте мероприятия.Напомним, кинофестиваль «ЛАМПА» – это благотворительный кинематографический проект, объединяющий режиссеров и социальных инноваторов со всего мира в желании сделать наш мир лучше. Организаторами фестиваля выступают Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы» и АНО «Организация учащейся молодежи и детей Пермского края «Вектор Дружбы» совместно с администрацией губернатора и правительства Прикамья.Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов, министерства культуры Пермского края. Информационные партнеры LAMPA FILM FEST 2020: Общественное телевидение России, телеканал СТС и др. Официальными спонсорами мероприятия выступают ПАО «МТС» и ООО «Джонсон & Джонсон».