В Пермском районе по нацпроекту благоустроены 10 парков и скверов

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В Пермском муниципальном районе благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», утвержденному президентом России Владимиром Путиным, благоустроены все 10 парков и скверов, которые были запланированы на этот год. Благоустроенные парки и скверы появились в селах Гамово, Платошино, Бершеть, в поселках Юг и Сылва, деревне Гамы, селах Култаево, Усть-Качка, Лобаново и Фролы. На эти цели из федерального бюджета поступило 38 млн руб., еще 6,4 млн руб. добавили регион и муниципалитет.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость приведения в порядок общественных пространств: «Нужно использовать все возможности для создания комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха прикамцев».В селе Платошино преобразован старый парк по ул. Пионерской. Подрядчик установил несколько игровых комплексов для детей разных возрастов, обустроил новые пешеходные дорожки, тропу здоровья, места для отдыха, оформил входную группу и по периметру установил ограждение и освещение. Сейчас этот парк пользуется большой популярностью у жителей.В парке «Здоровье» в поселке Юг обустроена велодорожка, баскетбольное и волейбольные поля, зона для занятий спортом с гимнастическими снарядами. Сейчас дети из ближайшей школы проводят тут уроки физкультуры.В парке культуры и отдыха в селе Култаево для детей оборудована специальная площадка для катания на роликах, скейтбордах и велосипедах. Дети с удовольствием проводят там свое время. Для людей старшего возраста обустроены места для отдыха и прогулок.На месте пустыря у сельского дома культуры в селе Бершеть обустроен новый сквер. После завершения всех работ он стал главной точкой притяжения для почти 3 тыс. жителей. Подрядчик обустроил тротуары, провел освещение, установил современное спортивное оборудование, сцену и лавочки. Все работы выполнены с учетом потребностей маломобильных граждан. Как поясняют в администрации Пермского района, это место станет главной культурно-массовой площадкой села. Тут будут проводиться все праздничные мероприятия и концерты.Напомним, в этом году в Пермском крае благоустроят 339 объектов – 234 дворовых и 105 общественных территорий. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».