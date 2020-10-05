В Пермском районе по нацпроекту благоустроены 10 парков и скверов
Пермский край: новости дня
В Пермском муниципальном районе благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», утвержденному президентом России Владимиром Путиным, благоустроены все 10 парков и скверов, которые были запланированы на этот год. Благоустроенные парки и скверы появились в селах Гамово, Платошино, Бершеть, в поселках Юг и Сылва, деревне Гамы, селах Култаево, Усть-Качка, Лобаново и Фролы. На эти цели из федерального бюджета поступило 38 млн руб., еще 6,4 млн руб. добавили регион и муниципалитет.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость приведения в порядок общественных пространств: «Нужно использовать все возможности для создания комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха прикамцев».
В селе Платошино преобразован старый парк по ул. Пионерской. Подрядчик установил несколько игровых комплексов для детей разных возрастов, обустроил новые пешеходные дорожки, тропу здоровья, места для отдыха, оформил входную группу и по периметру установил ограждение и освещение. Сейчас этот парк пользуется большой популярностью у жителей.
В парке «Здоровье» в поселке Юг обустроена велодорожка, баскетбольное и волейбольные поля, зона для занятий спортом с гимнастическими снарядами. Сейчас дети из ближайшей школы проводят тут уроки физкультуры.
В парке культуры и отдыха в селе Култаево для детей оборудована специальная площадка для катания на роликах, скейтбордах и велосипедах. Дети с удовольствием проводят там свое время. Для людей старшего возраста обустроены места для отдыха и прогулок.
На месте пустыря у сельского дома культуры в селе Бершеть обустроен новый сквер. После завершения всех работ он стал главной точкой притяжения для почти 3 тыс. жителей. Подрядчик обустроил тротуары, провел освещение, установил современное спортивное оборудование, сцену и лавочки. Все работы выполнены с учетом потребностей маломобильных граждан. Как поясняют в администрации Пермского района, это место станет главной культурно-массовой площадкой села. Тут будут проводиться все праздничные мероприятия и концерты.
Напомним, в этом году в Пермском крае благоустроят 339 объектов – 234 дворовых и 105 общественных территорий. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость приведения в порядок общественных пространств: «Нужно использовать все возможности для создания комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха прикамцев».
В селе Платошино преобразован старый парк по ул. Пионерской. Подрядчик установил несколько игровых комплексов для детей разных возрастов, обустроил новые пешеходные дорожки, тропу здоровья, места для отдыха, оформил входную группу и по периметру установил ограждение и освещение. Сейчас этот парк пользуется большой популярностью у жителей.
В парке «Здоровье» в поселке Юг обустроена велодорожка, баскетбольное и волейбольные поля, зона для занятий спортом с гимнастическими снарядами. Сейчас дети из ближайшей школы проводят тут уроки физкультуры.
В парке культуры и отдыха в селе Култаево для детей оборудована специальная площадка для катания на роликах, скейтбордах и велосипедах. Дети с удовольствием проводят там свое время. Для людей старшего возраста обустроены места для отдыха и прогулок.
На месте пустыря у сельского дома культуры в селе Бершеть обустроен новый сквер. После завершения всех работ он стал главной точкой притяжения для почти 3 тыс. жителей. Подрядчик обустроил тротуары, провел освещение, установил современное спортивное оборудование, сцену и лавочки. Все работы выполнены с учетом потребностей маломобильных граждан. Как поясняют в администрации Пермского района, это место станет главной культурно-массовой площадкой села. Тут будут проводиться все праздничные мероприятия и концерты.
Напомним, в этом году в Пермском крае благоустроят 339 объектов – 234 дворовых и 105 общественных территорий. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
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