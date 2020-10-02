«Звезда-2005» приглашает на домашний матч

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По решению Роспотребнадзора по Пермскому краю ближайший домашний матч женской футбольной команды состоится.В воскресенье, 11 октября, на стадионе «Звезда» в рамках 10 тура Чемпионата России по футболу среди женских команд Суперлиги ЖФК «Звезда-2005» встретится с ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит ровно в 13:00 по местному времени.Напоминаем, вход без масок и перчаток на трибуны стадиона запрещен.