«Звезда-2005» приглашает на домашний матч
Пермский край: новости дня
По решению Роспотребнадзора по Пермскому краю ближайший домашний матч женской футбольной команды состоится.
В воскресенье, 11 октября, на стадионе «Звезда» в рамках 10 тура Чемпионата России по футболу среди женских команд Суперлиги ЖФК «Звезда-2005» встретится с ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит ровно в 13:00 по местному времени.
Напоминаем, вход без масок и перчаток на трибуны стадиона запрещен.
В воскресенье, 11 октября, на стадионе «Звезда» в рамках 10 тура Чемпионата России по футболу среди женских команд Суперлиги ЖФК «Звезда-2005» встретится с ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит ровно в 13:00 по местному времени.
Напоминаем, вход без масок и перчаток на трибуны стадиона запрещен.
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