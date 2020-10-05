Пермский край направит соцвыплаты для переселения из аварийного жилья 79 березниковцев

17.24 Четверг, 8 октября 2020
Пермский край: новости дня
Пермский край продолжает работу по переселению жителей Березников из домов, признанных непригодными для проживания вследствие техногенной аварии. Правительством утверждено распоряжение о предоставлении соцвыплат для 79 человек. На эти цели из бюджета края выделено 66,824 млн руб.

За период с 2014 года выплаты на сумму 9,758 млрд руб. уже получили 13 613 березниковцев (5710 семей). Расселено 244,4 тыс. кв. метров аварийного жилья. Предоставление выплат продолжается, на очереди 1058 чел. (411 семей), предстоит расселить 18,5 тыс. кв. метров аварийного фонда. Предполагается, что большая часть граждан получат соцвыплаты до конца года.

Отметим, соцвыплаты могут быть направлены только на приобретение жилья, которое расположено в безопасной зоне Березников, равнозначное по площади прежнему, ввод дома в эксплуатацию должен быть не ранее 1 января 2015 года. Этим требованиям соответствуют дома микрорайона Любимов. Граждане могут выбрать там подходящие квартиры для переселения. На текущий момент возведено 13 домов микрорайона, в этом году сдан еще один дом. Всего в микрорайоне будет 29 домов на 14,5 тыс. чел.

В Пермском крае также ведется масштабная работа по расселению аварийного жилья, признанного аварийным в ходе физического износа. До 2025 года будет расселено порядка 400 тыс. кв. метров домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Расселение ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, реализуется региональная программа расселения. Комплексный подход способствует повышению темпов переселения прикамцев в благоустроенное и комфортное жилье.
© Вечерние ведомости
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