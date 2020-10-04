Треть заболевших COVID-19 в Прикамье - в возрасте от 30 до 55 лет

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Самому старшему жителю Прикамья, у которого выявили коронавирус за последние сутки, 88 лет. Самому младшему - 1 год.Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19: 65 человек проходят лечение в больницах, 30 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10525. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 7 октября – 1,07).Из 95 новых инфицированных – 34 мужчины, 60 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 44 человека в возрасте 45-65, 31 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.