Треть заболевших COVID-19 в Прикамье - в возрасте от 30 до 55 лет
Пермский край: новости дня
Самому старшему жителю Прикамья, у которого выявили коронавирус за последние сутки, 88 лет. Самому младшему - 1 год.
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19: 65 человек проходят лечение в больницах, 30 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10525. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 7 октября – 1,07).
Из 95 новых инфицированных – 34 мужчины, 60 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 44 человека в возрасте 45-65, 31 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19: 65 человек проходят лечение в больницах, 30 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10525. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 7 октября – 1,07).
Из 95 новых инфицированных – 34 мужчины, 60 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 44 человека в возрасте 45-65, 31 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Свыше 13 тысяч свердловчан обследовано на COVID-19 за сутки
04 октября 2020
04 октября 2020
На Среднем Урале провели свыше 1,6 млн тестов на COVID-19
03 октября 2020
03 октября 2020
Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале – 1,08
01 октября 2020
01 октября 2020
На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
30 сентября 2020
30 сентября 2020