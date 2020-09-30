В МФЦ Прикамья установили криптокабины для оформления загранпаспортов нового поколения

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Планируется, что жители Прикамья смогут получить новый документ за месяц. Новая цифровая услуга станет доступна до конца этого года.Пермский край вошел в число пилотных регионов России, где в текущем году начнут использовать криптокабины для оформления загранпаспортов нового поколения. Они появились в шести филиалах МФЦ региона.Программно-технические комплексы «Криптокабина» установлены в офисах МФЦ «Центральный-2» (Пермь), «Кунгурский», «Лысьвенский», «Соликамский-2», «Краснокамский» и «Чайковский». Здесь уже завершены все необходимые пусконаладочные работы. Теперь учреждению предстоит пройти процедуру по аттестации оборудования и обеспечению его информационной безопасности. Также необходимо произвести подключение криптокабин к системе межведомственного электронного взаимодействия, получить информационные материалы для обучения сотрудников МФЦ использованию комплексов.После этого МФЦ начнут внедрять криптокабины для считывания биометрических параметров граждан для оформления загранпаспортов нового поколения, со сроком действия 10 лет. Планируется, что у жителей Прикамья такая возможность появится уже в конце года.Напомним, накануне на заседании правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обозначил цель максимального перевода в цифру государственных услуг. Сделать это, по словам главы региона, необходимо, в том числе, благодаря межведомственному взаимодействию.Крипоткабина представляет собой программно-технический комплекс, внешне напоминающий фотокабину. В ней установлены цифровая фотокамера, сканер для отпечатков пальцев, считыватель штрих-кода и микросхем паспортов нового поколения.Поставкой оборудования в филиалы МФЦ Пермского края занимается компания «Ростелеком».Пётр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:– Криптокабина – это уникальное цифровое решение для самостоятельной сдачи гражданином биометрических данных с надежной криптографической защитой. Задача «Ростелекома» заключается в том, чтобы интегрировать криптокабину в существующую ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными. Компания занималась поставкой, активацией, тестированием, обеспечением эксплуатации и поддержки, предоставлением каналов передачи данных и интеграцией в существующие ИТ-решения. Всё это необходимо, чтобы обеспечить работу уникального оборудования.Проект призван сделать процедуру оформления заграничных паспортов нового поколения более доступной для жителей Пермского края.Криптокабина позволяет оформлять загранпаспорт нового поколения без участия сотрудников МВД. Человеку достаточно будет прийти в филиал МФЦ и получить специальный штрих-код, который необходимо просканировать в криптокабине. Далее, следуя подсказкам на экране монитора и голосовому помощнику, заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев, документы, удостоверяющие личность, делает фото. Все сведения попадут автоматически в Центр обработки данных МВД. Там их проверят и после этого изготовят паспорт. На оформление документа у пермяков уйдет порядка одного месяца, а у гостей Прикамья – до трех. Результат поступит в тот же МФЦ, где подавалось заявление.Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»:– Мы постоянно проводим работу по совершенствованию деятельности МФЦ, внедрению новых инновационных технологий. Сейчас перед нами стоит задача увеличения числа ведомств различного уровня, взаимодействие с которыми осуществляется преимущественно в формате электронного документооборота. Благодаря криптокабинам биометрические данные человека будут автоматически попадать в базу данных МВД. Причем происходит это в максимально короткие сроки, к тому же дает гарантированную защиту персональных данных.Отметим, что в настоящее время во всех региональных МФЦ можно оформить загранпаспорт старого образца с 5-летним сроком действия. Услуга по выдаче биометрических документов пока предоставляется только в филиале «Центральный-2» (Пермь, ул. Куйбышева, 9). Традиционная процедура оформления загранпаспорта нового поколения предполагает обращение к сотрудникам отделов по вопросам миграции МВД, которые один раз в неделю ведут прием посетителей на площадке многофункционального центра.