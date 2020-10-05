В Пермском крае подтверждено 95 случаев коронавируса

13.37 Четверг, 8 октября 2020
Пермский край: новости дня
На 8 октября за сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 95 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 10525.

Выписаны из больниц 52 человека, всего выздоровели 7133 прикамца. Умерли шесть человек: четверо от коронавируса, двое от сопутствующих заболеваний.

В России за сутки зафиксировано 11493 случая COVID-19, всего их стало 1 260 112.
© Вечерние ведомости
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