В Пермском крае подтверждено 95 случаев коронавируса

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На 8 октября за сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 95 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 10525.Выписаны из больниц 52 человека, всего выздоровели 7133 прикамца. Умерли шесть человек: четверо от коронавируса, двое от сопутствующих заболеваний.В России за сутки зафиксировано 11493 случая COVID-19, всего их стало 1 260 112.