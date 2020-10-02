Пермский край на Универсиаде в Екатеринбурге представят спортсмены из Чайковского

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В Екатеринбурге дан старт Универсиаде студентов России по дзюдо среди мужчин и женщин. За медали поборются две сотни сильнейших спортсменов страны, чей возраст не превышает 23 лет.Пермский край представляют 8 спортсменов - воспитанников института физической культуры города Чайковский. Среди них члены сборной России Эльвира Камалова (категория до 70 кг), Екатерина Доценко (52 кг), Ксения Ужегова (свыше 78 кг) и Антон Шилов (73 кг). Тренер команды - доцент вуза, мастер спорта СССР Станислав Митреев. Трансляция соревнований доступна по ссылкам: https://youtu.be/NKnpWCbItIU, https://youtu.be/5-QcbyWjhiw.