Дмитрий Махонин поручил провести ревизию государственных услуг в Прикамье

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Губернатор поставил задачу максимально перевести государственные и муниципальные услуги в «цифру».Соответствующее поручение губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал министрам в среду, 7 октября, на заседании правительства. По словам главы региона, для повышения комфорта как бизнеса, так и жителей Прикамья необходимо усилить взаимодействие между министерствами и ведомствами.«Мы сокращаем документы, необходимые для получения государственных услуг, например, по линии получения детских выплат родителям необходимо только подать заявление через портал госуслуг. Для поддержки бизнеса мы сокращаем пакеты необходимых документов – часть из них получаем от коллег. Надо по каждому направлению провести ревизию государственных и муниципальных услуг. Там, где документы мы можем получить сами в рамках межведомственного взаимодействия, перейти к такому формату работы. Зачем запрашивать их у бизнеса и граждан, создавая им дополнительные неудобства?» – обозначил Дмитрий Махонин.Губернатор поручил министрам к профильным системным часам подготовить доклады по оказываемым услугам, составить план проведения их ревизии. После необходимо выступить с предложением по совершенствованию механизма оказания услуг, по их переводу в «цифру» и сокращению необходимых документов.