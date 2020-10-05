Благодаря господдержке в Пермском крае появится более 400 новых рабочих мест

11.44 Четверг, 8 октября 2020
Пермский край: новости дня
7 октября на заседании правительства Пермского края обсудили реализацию краевой программы субсидирования малого и среднего бизнеса.

«Программа реализуется в регионе три года и востребована предпринимателями Прикамья. Особенно сейчас, в непростых экономических условиях, вызванных пандемией коронавируса. Поэтому планируем продолжать оказание этой меры поддержки малому и среднему бизнесу. В этом году сумма субсидий на реализацию проектов в различных сферах составляет порядка 96 млн руб., что позволит создать более 430 рабочих мест», – отметил глава региона Дмитрий Махонин.

Главное условие участия в краевой программе субсидирования малого и среднего предпринимательства – создание новых рабочих мест. Как рассказала руководитель краевого Агентства по развитию МСП Екатерина Макаренко, предприниматели, которые получили субсидию в этом году, на данный момент уже приняли на работу свыше 160 новых сотрудников. В связи с нестабильной экономической ситуацией глава региона поручил продлить для получателей краевой субсидии 2020 года срок выполнения обязательств по созданию новых рабочих мест еще на год.

В 2021 году конкурс на получение субсидии по возмещению затрат предпринимательской деятельности состоится в четвертый раз. Информирование предпринимателей начнется уже в декабре. Ранее по инициативе главы региона для улучшения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам было сокращено количество документов, необходимое для подачи заявки.

Так, новые рабочие места создал пермский производитель царговых дверей – торговая компания «Сарко». После обновления оборудования с помощью господдержки в 2 млн руб. компании удалось увеличить объем производства почти в два раза. Об этом на заседании правительства рассказал топ-менеджер предприятия. Сейчас организация поставляет двери на строительные площадки Перми, в Губаху, Усолье и Березники, сотрудничает с компаниями «Метафракс», «Еврохим», Орсо групп, СК «Развитие», «Кортрос» и «СтройПанельКомплект». Производство продукции предприятие создало в селе Уинское.

«У нас уже трудится 60 человек, и мы готовы принять на работу еще 20 сотрудников. Для этого ведем переговоры с краевым центром занятости. Сейчас предприятие, по сути, стало селообразующим», – рассказал коммерческий директор ТК «Сарко» Сергей Перфилов.

Напомним, субсидия на возмещение затрат предпринимательской деятельности компенсирует до 50% расходов на модернизацию производства, монтаж оборудования или внесение первого взноса при заключении договоров с лизинговыми организациями. В 2020 году в конкурсе субсидий на общую сумму 95,8 млн участвовали 98 предприятий Пермского края, из них 48 стали победителями. Из-за ограниченности заложенных на проект средств денежные средства получили 46 предприятий. Среди получателей господдержки малый и средний бизнес, который действует в сферах обрабатывающего производства, здравоохранения и переработки ТБО.

По итогам обсуждения Дмитрий Махонин поручил выделить из бюджета Пермского края более 1,4 млн руб. на поддержку еще двух проектов-победителей программы в 2020 году. Он отметил значимость поддержки проектов, которые помогают создавать новые рабочие места в регионе. Губернатор обратил внимание на необходимость увеличения числа предпринимателей-участников программы. По словам главы региона, отраслевым ведомствам необходимо усилить информационную работу в этом направлении.

Дмитрий Махонин также подчеркнул важность комплексного подхода при развитии малого и среднего бизнеса. Он обозначил, что профильным ведомствам, а также муниципальным властям необходимо усиливать взаимодействие по различным направлениям деятельности и оказывать системное содействие бизнесу, в том числе по привлечению рабочего ресурса в территории.

Отметим, программа субсидирования предпринимательства действует в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным. С её помощью в Пермский завод композитных изделий и компания «Базальтовое волокно» в несколько раз увеличили объём выпускаемой продукции. Также на средства субсидии медицинский центр «Современная терапия» приобрёл новое оборудование, которое позволяет диагностировать рак на ранних стадиях. Врачи уже спасли более 100 жизней жителей Пермского края. По предварительным прогнозам, Агентства по развитию МСП сумма налоговых отчислений в краевой бюджет от получателей субсидии к концу года составит около 94 млн рублей.
© Вечерние ведомости
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