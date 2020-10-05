Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 24 территориях Прикамья

© Вечерние ведомости

По результатам исследований за минувшие сутки, в Прикамье выявлено 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 24 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (48). В Пермском районе и Березниках обнаружено еще по 7 заболевших. Три инфицированных за сутки выявлено в Кунгуре, Лысьве и Чернушке. Еще по два заболевших обнаружено в Верещагино, Березовке, Губахе, Кудымкаре и Соликамске. По одному заболевшему коронавирусом результаты исследования подтвердили в 13 территориях Прикамья: Кунгурском районе, Добрянке, Кишерти, Красновишерске, Краснокамске, Октябрьском, Очере, Ильинском, Гремячинске, Горнозаводске, Сиве, Частых и Барде.Всего в Пермском крае выявлено 10430 заболевших. На сегодня случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья.