С начала года в рамках федеральной программы «Стимул» в Прикамье построено 64,3 тысячи квадратных метров жилья

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В рамках федеральной программы «Стимул» в этом году ведется развитие трех микрорайонов Перми: Ива, Красные казармы и ДКЖ. В этих территориях с января по сентябрь введено в эксплуатацию 64,3 тыс. кв. метров жилья, в том числе 11,4 тыс. – в м/р Ива, 47,4 тыс. – в м/р Красные казармы и 5,5 тыс. – в м/р ДКЖ.Напомним, программа «Стимул» включена в национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным. Цель программы – стимулировать застройщиков наращивать темпы ввода жилья с помощью снижения нагрузки в части строительства инфраструктуры.В Перми с федеральной поддержкой ведется строительство автодорог по ул. Лесной (м/р Ива), улицам Карла Модераха, Турчевича, Воронцова и Татищева (м/р Красные казармы), а также строительство автодороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» (м/р ДКЖ) и реконструкция школы № 93 (м/р Красные казармы). В этом году на реализацию программы направлено 768 млн руб. из федерального бюджета и 38 млн руб. – из краевого.Планируется, что по итогам года в трех микрорайонах, участвующих в программе «Стимул», ввод жилья составит 152,8 тыс. кв. м.Всего в Пермском крае за январь-август введено 601,672 тыс. кв. метров жилья (данные Пермьстата). Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 13%.