В конце октября для жителей Прикамья на заводе Шпагина состоится «Большая книжная ярмарка»

16.53 Среда, 7 октября 2020
Пермский край: новости дня
В событии примут участие более 50 издательств, а также книготорговые организации, редакции журналов и газет, библиотеки и музеи.

На территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» с 29 октября по 1 ноября пройдет фестиваль авторов, издателей, библиотекарей, детей и взрослых «Большая книжная ярмарка». В ней примут участие более 50 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова и Перми, а также книжные магазины и другие книготорговые организации, редакции журналов и газет, творческие союзы, библиотеки и музеи.

В числе участников ярмарки – издательства «Альпина Паблишер», «Манн, Иванов и Фербер», «Лайвбук», «Этерна», «Просвещение», «Сфера», «Аквилегия-М», «ТЦ Сфера», «Бином», «Молодая мама», «ТриМаг», «Брысь & co», «Настя и Никита», «Школьная пресса», «Редкая птица», «Неолит», «Капелька», «Примула», «Кетлеров», «Самокат» и другие. На выставке будут представлены как учебные книги, так и художественные на русском языке, в том числе издания для детей.

Гостей события ждет не только ярмарка литературы, но и обширная культурно-образовательная программа, которая будет включать в себя более 70 мероприятий.

В рамках деловой программы состоятся лекции и дискуссии, литературные чтения, встречи с писателями и художниками, научные стенд-апы, а также мастер-классы и игровые активности. Участниками профессиональной программы станут библиотекари из Перми и территорий края. Лекционная программа будет посвящена современному литературному процессу в России и мире. Авторская программа предстанет в виде цикла встреч с современными пермскими, российскими и иностранными писателями.

Для любознательных посетителей ярмарки будет организован «Научпоп» – научно-популярный разговор про презентацию и публичное применение интеллекта в современном широком медийном контексте.

В творческую программу войдут спектакли театральных коллективов из территорий Пермского края. Помимо этого, для гостей ярмарки подготовлена музыкальная программа, включающая как классику, так и хиты современной эстрады, ретро, песни 70-90-х на русском и иностранном языках. Участники книжной ярмарки смогут также посетить выставку «Современная иллюстрация», а также творческие встречи и обучающие уроки от художников-иллюстраторов.

Площадка Большой книжной ярмарки примет также два фестиваля детских СМИ, всероссийский фестиваль «Волшебное слово» и региональный фестиваль «Медиаход», которые объединят в Перми более 20 журналистов и экспертов из разных городов России и масштабную выставку современных детских изданий.

Во время события будет работать детская площадка, где юные книгочеи смогут посетить мастерскую по рисованию акварелью или сделать лицо героя книг из гофрокартона, побывать на уроках чернильного писания и научиться работе на печатной машинке, а также получить моментальные фотографии на фоне арт-объекта в виде открытой книги со сменными переворачивающимися страницами.

Дополнительно на площадке книжной ярмарки состоится награждение краевого фестиваля читающих семей «Лучшая читающая семья Прикамья».

Все события пройдут с соблюдением обязательных норм Роспотребнадзора: температурного и масочного режима, социальной дистанции. Вход свободный.

Организатор – «Центр по реализации проектов» при поддержке министерства культуры Пермского края. Большая книжная ярмарка пройдет в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».
© Вечерние ведомости
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