Валерий Сухих вручил Дмитрию Махонину знак губернатора

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Сегодня в Органном зале прошла инаугурация вновь избранного главы Пермского края Дмитрия Махонина.На мероприятии присутствовали жители региона, а также представители муниципалитетов, депутаты краевого парламента, региональных и федеральных властей. По результатам выборов губернатора, за Дмитрия Махонина проголосовало 75,69%, или 540 343 избирателя Пермского края.Традиционный символ власти – знак губернатора Пермского края вновь избранному губернатору вручил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.«Радует, что во главе региона встал наш земляк, который строит долгосрочные планы по развитию края. Дмитрий Николаевич уже успел проявить свои управленичские качества на посту временно исполняющего обязанности главы региона, когда перед ним стояли беспрецедентные по сложности задачи борьбы с коронавирсной инфекцией. Впереди – серьезные цели, достижение которых должно вывести Пермский край на качественно новый уровень социально-экономического развития. Важно подчеркнуть, что эффективность принимаемых решений и их успешная реализация зависит от консолидации властей всех уровней власти, а также от постоянного контакта с инициативными жителями Прикамья. От лица всего депутатского корпуса краевого парламента желаю Дмитрию Николаевичу успехов в должности губернатора на благо жителей нашего региона», - отметил Валерий Сухих.В ответном слове Дмитрий Махонин отметил, что сейчас первоочередным является борьба с коронавирусом и поиск команды, которая сможет реализовать всё то, что намечено. «Считаю, что мы должны на 100% исполнить обещанное людям, чтобы слова не расходились с делом. Только конкретные дела позволят не растерять оказанное доверие и укрепить его. Мы заявляем о работе в регионе на 8-10 лет. Всю нашу работу мы будем делать под знаком лидерства. Пермский край должен быть лидером во всем. Если мы не являемся первыми по каким-то направлениям, то обязаны ими стать».Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров в своем выступлении подчеркнул, что поддержка жителей региона поможет губернатору в реализации идей и планов по развитию родного края: «Жителям видны не только усилия, но и реальные действия, те меры, которые предпринимаются для решения проблем как в области здравоохранения и транспорта, борьбы с коронавирусной инфекцией, поддержки населения в этих непростых условиях, так и в решении вопросов аварийного жилья – здесь по объемам мероприятий Пермский край находится с большим отрывом на первом месте по решаемым вопросам», – отметил Игорь Комаров.Со вступлением в должность Дмитрия Махонин также поздравил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, который зачитал приветствие патриарха Московского и всея Руси Кирилла: ««Уважаемый Дмитрий Николаевич! Сердечно поздравляю вас с избранием на пост губернатора Пермского края. Оказанное вам доверие свидетельствует о том, что с вашим именем жители региона связывают надежды на успешное решение насущных проблем и социально-экономическое благополучие», - говорилось в обращении.