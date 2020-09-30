Впервые прикамцы стали гостями церемонии вступления в должность губернатора региона

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7 октября в Перми состоялось вступление Дмитрия Махонина в должность губернатора Пермского края. По просьбе главы региона на торжественную церемонию вместе с представителями муниципальных, региональных и федеральных властей впервые были приглашены жители разных территорий края: учителя, фермеры, техники, врачи и фельдшеры, водители и токари.После мероприятия они поделились своими впечатлениями и ожиданиями по развитию Прикамья.Учитель русского языка и литературы из с. Усть-Кишерть Елена Черныш отметила, что в сегодняшней речи Дмитрия Махонина особо импонирует мысль о прорыве в социальной сфере - о строительстве школ и детских садов, создании комфортной жизни, в том числе и на селе: «Я думаю, что мы с губернатором идем в одном направлении. И это очень радует. У нас новая школа, сегодня идет ее оснащение, появится интернет в каждом кабинете. Конечно, всё это способствует повышению качества знаний, способствует социализации школьников».Преподаватель физкультуры и ОБЖ, руководитель военно-патриотического воспитания из Очера Алексей Кожевников высоко оценил, что губернатор поставил задачу развития Пермского края: «Хочу пожелать успехов, чтоб всё у нас получилось, чтоб достигнуть целей. Главное, чтобы были взаимоподдержка и взаимопонимание. Доверие по отношению к Дмитрию Николаевичу у народа есть».Анна Базганова, учитель географии тохтуевской школы Соликамского городского округа, считает, что социальная сфера лучше всего отражает все проблемы, и она же – источник всех надежд на будущее: это дети, педагоги, медицина, образование. Учитель отметила, что в первую очередь необходимо повысить качество медицинских услуг в Пермском крае, и подчеркнула, что в период пандемии было сложно справляться с некоторыми проблемами, и Дмитрий Махонин испытал это на себе: «Думаю, что он видит проблемы как никто другой. Мы уже ощутили на себе развитие сферы образования. И выплаты первые за классное руководство получили, и участие в краевых проектах. Мы стараемся принимать активное участие, зарабатывать и обеспечивать не только свое будущее, но и будущее своих детей, своего округа».В ответном слове Дмитрий Махонин подчеркнул, что для него вступление в должность губернатора Пермского края – двойная ответственность, ведь Пермский край – его родина и регион, с которым он связывает свое будущее. «Считаю, что мы должны на 100% исполнить обещанное людям, чтобы слова не расходились с делом. Только конкретные дела позволят не растерять оказанное доверие и укрепить его, – отметил глава региона. – Мы заявляем о работе в регионе на 8-10 лет. Сейчас мы с командой продолжим борьбу с коронавирусом. Мы анонсировали много социальных проектов, поэтому сейчас важно собрать команду, которая сможет реализовать всё, что намечено».