Пассажиров общественного транспорта Перми дважды в неделю будут проверять на соблюдение масочного режима
Пермский край: новости дня
Ближайший рейд состоится в четверг, 8 октября.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте Перми будут проходить регулярные проверки пассажиров и перевозчиков. Они нацелены на предотвращение нарушений требований Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции и использованию средств индивидуальной защиты.
Ближайшее подобное мероприятие пройдет уже в четверг, 8 октября. Его проведут сотрудники краевого министерства транспорта, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, а также представители МКУ «Гортранс». В ходе рейдов комиссия будет проверять соблюдение перевозчиками требований по обеспечению пассажиров автобусов средствами индивидуальной защиты и условий для сохранения социальной дистанции между людьми. В случае выявления пассажиров без масок в отношении транспортных компаний будут составлены протоколы об административных правонарушениях (КоАП, ст. 20.6.1), которые затем направят на рассмотрение в районные суды.
Первые контрольные мероприятия с участием представителей министерства транспорта Пермского края и МКУ «Гортранс» состоялись 5 и 6 октября. Во время рейдов, которые носили предупредительный характер, выявлялись пассажиры автобусов и трамваев, не соблюдающие масочный режим.
В частности, был проверен маршрут № 67, следующий из м/р Заостровка в м/р Садовый. В салоне представители городского департамента напомнили пассажирам об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, провели профилактическую беседу и бесплатно выдали маски и перчатки тем, у кого они отсутствовали. Стоит отметить, что большая часть пассажиров в салоне автобуса была в масках.
Как подчеркивают в министерстве транспорта Пермского края, в дальнейшем такие рейды будут проходить регулярно, дважды в неделю. Для составления протоколов о нарушениях в отношении пассажиров планируется привлечь сотрудников ГИБДД.
Нарушение правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тыс. руб., на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб.
Напомним, согласно Указу губернатора № 121 (п. 12.6) об ограничительных мерах, жителям города необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при посещении замкнутых пространств или мест массового скопления людей. В том числе речь идет об общественном транспорте и других местах, в которых сложно соблюдать социальную дистанцию.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте Перми будут проходить регулярные проверки пассажиров и перевозчиков. Они нацелены на предотвращение нарушений требований Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции и использованию средств индивидуальной защиты.
Ближайшее подобное мероприятие пройдет уже в четверг, 8 октября. Его проведут сотрудники краевого министерства транспорта, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, а также представители МКУ «Гортранс». В ходе рейдов комиссия будет проверять соблюдение перевозчиками требований по обеспечению пассажиров автобусов средствами индивидуальной защиты и условий для сохранения социальной дистанции между людьми. В случае выявления пассажиров без масок в отношении транспортных компаний будут составлены протоколы об административных правонарушениях (КоАП, ст. 20.6.1), которые затем направят на рассмотрение в районные суды.
Первые контрольные мероприятия с участием представителей министерства транспорта Пермского края и МКУ «Гортранс» состоялись 5 и 6 октября. Во время рейдов, которые носили предупредительный характер, выявлялись пассажиры автобусов и трамваев, не соблюдающие масочный режим.
В частности, был проверен маршрут № 67, следующий из м/р Заостровка в м/р Садовый. В салоне представители городского департамента напомнили пассажирам об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, провели профилактическую беседу и бесплатно выдали маски и перчатки тем, у кого они отсутствовали. Стоит отметить, что большая часть пассажиров в салоне автобуса была в масках.
Как подчеркивают в министерстве транспорта Пермского края, в дальнейшем такие рейды будут проходить регулярно, дважды в неделю. Для составления протоколов о нарушениях в отношении пассажиров планируется привлечь сотрудников ГИБДД.
Нарушение правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тыс. руб., на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб.
Напомним, согласно Указу губернатора № 121 (п. 12.6) об ограничительных мерах, жителям города необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при посещении замкнутых пространств или мест массового скопления людей. В том числе речь идет об общественном транспорте и других местах, в которых сложно соблюдать социальную дистанцию.
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