В Пермском крае по нацпроекту завершено благоустройство более 200 дворов

© Вечерние ведомости

Работы проводятся во всех муниципальных образованиях Прикамья. На начало октября в 7 территориях плановый ремонт дворов был выполнен на 100%.В Пермском крае завершаются работы по благоустройству дворов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. На данный момент, полностью выполнен ремонт 201 придомовой территории в Перми, Березниках, Лысьве, Чернушке, Соликамске, Оханске, Осе, Звездном, Верещагино, Добрянке, Октябрьским, Суксуне, Чусовом и Красновишерске. Кроме того, на стадии завершения находятся работы в 35 дворах. Всего по нацпроекту в этом году в Прикамье благоустроят 341 объект: 236 дворов и 105 общественных пространств.Сроки выполнения и качество проведенных работ на личном контроле держит глава Прикамья Дмитрий Махонин. «Сегодня много внимания уделяется благоустройству дворов и общественных пространств. Это очень хорошо, потому что эти объекты ближе и дороже всего жителям. Важно, чтобы работы были выполнены добросовестно. Все госпрограммы имеют сроки, если федерация выделяет средства, они должны быть освоены, и качество работ должно быть на 100%», - подчеркивал ранее глава региона.В числе тех территорий, где уже полностью выполнен план по ремонту дворов, - столица Прикамья. За минувший сезон в Перми в рамках нацпроекта было обустроено 87 дворов, объединяющих 152 многоквартирных дома. Придомовые территории были благоустроены во всех районах краевого центра. По данным администрации Перми, часть дворов уже прошла приемку, в остальных она будет проведена в ближайшее время. Участие в ней принимают не только специалисты районной и городской администрации, но и жители домов, а также представители общественных организаций.Помимо этого, работы также завершены в 114 дворах в крае. Например, в Чусовом (34), Березниках (23), Чернушке (15), Соликамске (11), Осе (4), Красновишерске (4) и ряде других.В министерстве ЖКХ Пермского края отметили, что при ремонте дворов применяется комплексный подход. В ходе ремонта в порядок приводят дворовые проезды, тротуары и подходы к входным группам, обустраивают парковочные карманы. Работы выполняют с учетом требований маломобильных групп населения. Во многих дворах после ремонта появились места отдыха для старшего поколения и новые игровые зоны для детей. Гарантия на выполненные работы составляет 3 года с момента приемки.Напомним, для приведения в порядок дворов и общественных пространств в Пермском крае реализуется две федеральные программы: формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» и комплексное развитие сельских территорий. По двум программам в Прикамье обустраивают свыше 620 объектов. Это дворы, парки и скверы, площадки для сбора мусора, спортивные и детские игровые комплексы. На эти цели направлено свыше 1,6 млрд руб. из федерального, краевого и местных бюджетов.