В Пермском крае по нацпроекту завершено благоустройство более 200 дворов

12.54 Среда, 7 октября 2020
Пермский край: новости дня
Работы проводятся во всех муниципальных образованиях Прикамья. На начало октября в 7 территориях плановый ремонт дворов был выполнен на 100%.

В Пермском крае завершаются работы по благоустройству дворов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. На данный момент, полностью выполнен ремонт 201 придомовой территории в Перми, Березниках, Лысьве, Чернушке, Соликамске, Оханске, Осе, Звездном, Верещагино, Добрянке, Октябрьским, Суксуне, Чусовом и Красновишерске. Кроме того, на стадии завершения находятся работы в 35 дворах. Всего по нацпроекту в этом году в Прикамье благоустроят 341 объект: 236 дворов и 105 общественных пространств.

Сроки выполнения и качество проведенных работ на личном контроле держит глава Прикамья Дмитрий Махонин. «Сегодня много внимания уделяется благоустройству дворов и общественных пространств. Это очень хорошо, потому что эти объекты ближе и дороже всего жителям. Важно, чтобы работы были выполнены добросовестно. Все госпрограммы имеют сроки, если федерация выделяет средства, они должны быть освоены, и качество работ должно быть на 100%», - подчеркивал ранее глава региона.

В числе тех территорий, где уже полностью выполнен план по ремонту дворов, - столица Прикамья. За минувший сезон в Перми в рамках нацпроекта было обустроено 87 дворов, объединяющих 152 многоквартирных дома. Придомовые территории были благоустроены во всех районах краевого центра. По данным администрации Перми, часть дворов уже прошла приемку, в остальных она будет проведена в ближайшее время. Участие в ней принимают не только специалисты районной и городской администрации, но и жители домов, а также представители общественных организаций.

Помимо этого, работы также завершены в 114 дворах в крае. Например, в Чусовом (34), Березниках (23), Чернушке (15), Соликамске (11), Осе (4), Красновишерске (4) и ряде других.

В министерстве ЖКХ Пермского края отметили, что при ремонте дворов применяется комплексный подход. В ходе ремонта в порядок приводят дворовые проезды, тротуары и подходы к входным группам, обустраивают парковочные карманы. Работы выполняют с учетом требований маломобильных групп населения. Во многих дворах после ремонта появились места отдыха для старшего поколения и новые игровые зоны для детей. Гарантия на выполненные работы составляет 3 года с момента приемки.

Напомним, для приведения в порядок дворов и общественных пространств в Пермском крае реализуется две федеральные программы: формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» и комплексное развитие сельских территорий. По двум программам в Прикамье обустраивают свыше 620 объектов. Это дворы, парки и скверы, площадки для сбора мусора, спортивные и детские игровые комплексы. На эти цели направлено свыше 1,6 млрд руб. из федерального, краевого и местных бюджетов.
© Вечерние ведомости
В 2020 году в Екатеринбурге отремонтировали 45 километров дорог
06 октября 2020
Куйвашев ужесточил ограничения, введенные из-за коронавируса
05 октября 2020
Реконструкция развязки у «Калины» в Екатеринбурге начнется только в 2021 году
07 октября 2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень введут реверсивное движение
07 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Анатолий Маховиков: Возможности и компетенции ГК «КОРТРОС» востребованы в Перми

Пермский дивизион Группы приступает к реализации нового масштабного проекта
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:08 «Горьковка» отметит 25-летие побратимских отношений Перми и Оксфорда
16:01 Пассажиров общественного транспорта Перми дважды в неделю будут проверять на соблюдение масочного режима
15:52 В Прикамье за девять месяцев ликвидировано 1140 «диких» свалок
15:49 Дмитрий Махонин: «Будем заниматься реальной работой!»
13:07 Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,07
12:54 В Пермском крае по нацпроекту завершено благоустройство более 200 дворов
12:51 В Прикамье зафиксировано 94 случая COVID-19
12:39 Благодаря нацпроекту школьники Прикамья смогут осваивать предпринимательские навыки с помощью чат-бота
12:26 В Пермский край поступило еще 314 тысяч доз вакцины от гриппа
12:16 Началось строительство нового водопровода в поселке Комарихинский
12:12 В Перми в рамках нацпроекта завершен ремонт на улице Экскаваторной
12:10 Вступление Дмитрия Махонина в должность губернатора Пермского края можно посмотреть онлайн
23:58 Коронавирус выявлен у жителей большей части территорий Прикамья
18:48 В этом году в нацпроекте по повышению производительности труда число компаний Прикамья увеличится до 92
16:49 В Перми проходят торги на право размещения нестационарных торговых объектов
16:46 В Перми обсудили вопросы обращения с опасными отходами
15:42 Первые 400 школьников Прикамья приступают к обучению в IT-кубе
15:37 Пермякам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим в общественном транспорте
15:34 С 7 по 9 октября пермяков приглашают на городские сельскохозяйственные ярмарки
15:28 Служба крови Пермского края признана одной из лучших в России
15:25 В Пермском крае родители смогут следить за успеваемостью детей через смартфон
Все новости
16:24 «Газпром» обжалует решение польского антимонопольного органа о штрафе на $7,6 млрд
16:15 СКР завел два уголовных дела по факту загрязнения пляжей на Камчатке
16:07 Песков заявил о нераспространении на Нагорный Карабах обязательств по ОДКБ
15:58 Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома CRISPR/Cas9
12:43 В результате беспорядков в Киргизии пострадали 911 человек
12:38 В России подтвердили 11 115 новых случаев коронавируса
12:17 В Минобороны Армении заявили об уничтожении базы ГСМ Азербайджана
12:08 Алексей Навальный призвал ЕС ввести санкции против олигархов и ближайшего окружения Путина
11:52 Российский миллиардер Тимченко попросил суд разморозить его счета в швейцарских банках
11:44 Российская вакцина от коронавируса будет стоить 1 тысячу рублей за дозу
11:06 В Крыму загорелся санаторий Министерства обороны «Ялта»
11:01 Сегодня Путину исполнилось 68 лет
10:53 В сентябре клиенты Сбербанка сняли с валютных счетов почти 442 миллиона долларов
10:42 Никол Пашинян заявил о готовности Армении на уступки по Нагорному Карабаху
10:41 ОЗХО нашла яд в анализах Навального
10:23 Врач рассказала, как действовать при появлении симптомов ОРВИ
19:42 ОЗХО передала ФРГ отчет по Навальному
16:58 Директор СВР Нарышкин заявил, что в Нагорный Карабах устремились боевики
16:47 Путин заявил, что угроза коронавируса еще не отступила
16:38 Армения пропустит учения ОДКБ «Нерушимое братство-2020» в Белоруссии
16:32 Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве становится «сложнее и драматичнее»
Новости России и мира
12:53
7/10
 На Среднем Урале выявили еще 179 случаев COVID-19
12:14
7/10
 Скончался самый известный сотрудник свердловского МОБа
15:10
6/10
 Владимир Путин пообещал приехать на Средний Урал в мае 2021 года
12:37
6/10
 Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 30 тысяч
12:35
5/10
 175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
21:27
4/10
 Музейные экспонаты оборонного завода в Екатеринбурге выбросили в подсобку
12:44
4/10
 В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека
00:57
4/10
 В Тавде в результате пожара погибло пять человек. В их числе трое маленьких детей
20:18
3/10
 России не избежать санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального
13:01
3/10
 В России COVID-19 обнаружен у 1,2 млн человек
12:55
3/10
 Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
20:14
2/10
 В Нижнем Новгороде главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой у здания МВД
15:35
2/10
 Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки
15:12
2/10
 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
13:00
2/10
 В России выявили еще 9 412 новых случаев коронавируса
12:55
2/10
 164 новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области
14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
12:35
30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
Все новости