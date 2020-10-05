В Прикамье зафиксировано 94 случая COVID-19
Пермский край: новости дня
На 7 октября за сутки в регионе подтверждено 94 случая коронавируса, всего их стало 10430.
Выписаны из больниц 53 человека, всего выздоровел 7081 прикамец. Пятеро инфицированных умерли: четверо от COVID-19, один от других причин.
В России за сутки выявлено 11115 новых случаев коронавируса, из них 3229 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 248 619 случаев инфекции.
Выписаны из больниц 53 человека, всего выздоровел 7081 прикамец. Пятеро инфицированных умерли: четверо от COVID-19, один от других причин.
В России за сутки выявлено 11115 новых случаев коронавируса, из них 3229 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 248 619 случаев инфекции.
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