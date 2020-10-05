Благодаря нацпроекту школьники Прикамья смогут осваивать предпринимательские навыки с помощью чат-бота

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Пермский фонд развития предпринимательства создал в социальных сетях и мессенджерах образовательный чат-бот «QuestBusiness». Его пользователи в игровой форме могут узнать, как зарабатывать на своем хобби, каковы ошибки начинающих предпринимателей, а также познакомятся с историями успеха российских бизнесменов.Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал важность развития малого и среднего бизнеса в регионе. Этому, в том числе, способствует обучение подрастающего поколения предпринимательским навыкам. При этом возможность получать бизнес-образование с малых лет должна быть не только у юных жителей краевой столицы, но и у ребят в территориях. Чат-бот «QuestBusiness» отвечает задаче по устранению территориального неравенства, поскольку пользоваться им можно из любой точки региона. К чат-боту можно подключиться в любом удобном мессенджере – Viber, VKontakte, Telegram.Обучение проходит на примерах реальных бизнес-кейсов. Своим опытом в видеоформате делятся основатель онлайн-школ английского языка Skyeng Георгий Соловьев, владелец сети пиццерий по всему миру «Додо-пицца» Федор Овчинников, блогер, создательница бренда полезного попкорна Holy corn Клава Кока (Клавдия Высокова) и другие успешные предприниматели.Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Обучение проходит бесплатно. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте http://бизнескидс.рф/quest.«По сути, это онлайн-тренажер, который помогает оформить идею бизнеса, построить от нее путь к клиентам, понять ценность продукта или услуги для людей, а также разбирает возможности соцсетей для реализации проекта. Уже более 300 школьников сделали первый шаг к занятию предпринимательством и воспользовались чат-ботом», – говорит руководитель Пермского фонда развития предпринимательства и центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.Лучшие пользователи получат в подарок книги по созданию и развитию своего дела из библиотеки Сбера, а также будут приглашены на бизнес-завтрак с руководством Сбербанка по Пермскому краю. Подробности можно узнать у координаторов проекта по телефону 8 (919) 48-55-983 или по горячей линии центра «Мой бизнес» 8 (800) 300-80-90.Партнеры проекта АО «Деловая среда», ПАО Сбербанк, тьюторский центр «Выбор будущего», министерство образования Пермского края и департамент образования Перми.Напомним, ранее благодаря нацпроекту для школьников Прикамья центр «Мой бизнес» открыл образовательную программу по предпринимательству «Бизнес Kids». Пройти онлайн-обучение и создать свой бизнес-проект смогут 1300 школьников, лучшие получат денежные призы на развитие. Общая сумма грантов – 300 тыс. руб.Отметим, в Пермском крае для развития деловых и профессиональных компетенций предпринимателей образовательные программы проводит Центр «Мой бизнес». Он, вместе с центрами поддержки экспорта и развития компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, войдет в состав «Дома предпринимателя», создание которого анонсировал глава Пермского края Дмитрий Махонин. На базе Дома будут также действовать региональные Микрофинансовая организация и Корпорация развития малого и среднего предпринимательства.