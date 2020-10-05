Благодаря нацпроекту школьники Прикамья смогут осваивать предпринимательские навыки с помощью чат-бота

12.39 Среда, 7 октября 2020
Пермский край: новости дня
Пермский фонд развития предпринимательства создал в социальных сетях и мессенджерах образовательный чат-бот «QuestBusiness». Его пользователи в игровой форме могут узнать, как зарабатывать на своем хобби, каковы ошибки начинающих предпринимателей, а также познакомятся с историями успеха российских бизнесменов.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал важность развития малого и среднего бизнеса в регионе. Этому, в том числе, способствует обучение подрастающего поколения предпринимательским навыкам. При этом возможность получать бизнес-образование с малых лет должна быть не только у юных жителей краевой столицы, но и у ребят в территориях. Чат-бот «QuestBusiness» отвечает задаче по устранению территориального неравенства, поскольку пользоваться им можно из любой точки региона. К чат-боту можно подключиться в любом удобном мессенджере – Viber, VKontakte, Telegram.

Обучение проходит на примерах реальных бизнес-кейсов. Своим опытом в видеоформате делятся основатель онлайн-школ английского языка Skyeng Георгий Соловьев, владелец сети пиццерий по всему миру «Додо-пицца» Федор Овчинников, блогер, создательница бренда полезного попкорна Holy corn Клава Кока (Клавдия Высокова) и другие успешные предприниматели.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Обучение проходит бесплатно. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте http://бизнескидс.рф/quest.

«По сути, это онлайн-тренажер, который помогает оформить идею бизнеса, построить от нее путь к клиентам, понять ценность продукта или услуги для людей, а также разбирает возможности соцсетей для реализации проекта. Уже более 300 школьников сделали первый шаг к занятию предпринимательством и воспользовались чат-ботом», – говорит руководитель Пермского фонда развития предпринимательства и центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.

Лучшие пользователи получат в подарок книги по созданию и развитию своего дела из библиотеки Сбера, а также будут приглашены на бизнес-завтрак с руководством Сбербанка по Пермскому краю. Подробности можно узнать у координаторов проекта по телефону 8 (919) 48-55-983 или по горячей линии центра «Мой бизнес» 8 (800) 300-80-90.

Партнеры проекта АО «Деловая среда», ПАО Сбербанк, тьюторский центр «Выбор будущего», министерство образования Пермского края и департамент образования Перми.

Напомним, ранее благодаря нацпроекту для школьников Прикамья центр «Мой бизнес» открыл образовательную программу по предпринимательству «Бизнес Kids». Пройти онлайн-обучение и создать свой бизнес-проект смогут 1300 школьников, лучшие получат денежные призы на развитие. Общая сумма грантов – 300 тыс. руб.

Отметим, в Пермском крае для развития деловых и профессиональных компетенций предпринимателей образовательные программы проводит Центр «Мой бизнес». Он, вместе с центрами поддержки экспорта и развития компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, войдет в состав «Дома предпринимателя», создание которого анонсировал глава Пермского края Дмитрий Махонин. На базе Дома будут также действовать региональные Микрофинансовая организация и Корпорация развития малого и среднего предпринимательства.
© Вечерние ведомости
В Свердловской области на треть вырос спрос на интернет вещей
05 октября 2020
54 класса в школах Екатеринбурга переведены на дистант
05 октября 2020
Куйвашев назначил нового руководителя свердловского МФЦ
30 сентября 2020
Губернатор Свердловской области потребовал усилить масочный режим
01 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Анатолий Маховиков: Возможности и компетенции ГК «КОРТРОС» востребованы в Перми

Пермский дивизион Группы приступает к реализации нового масштабного проекта
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:08 «Горьковка» отметит 25-летие побратимских отношений Перми и Оксфорда
16:01 Пассажиров общественного транспорта Перми дважды в неделю будут проверять на соблюдение масочного режима
15:52 В Прикамье за девять месяцев ликвидировано 1140 «диких» свалок
15:49 Дмитрий Махонин: «Будем заниматься реальной работой!»
13:07 Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,07
12:54 В Пермском крае по нацпроекту завершено благоустройство более 200 дворов
12:51 В Прикамье зафиксировано 94 случая COVID-19
12:39 Благодаря нацпроекту школьники Прикамья смогут осваивать предпринимательские навыки с помощью чат-бота
12:26 В Пермский край поступило еще 314 тысяч доз вакцины от гриппа
12:16 Началось строительство нового водопровода в поселке Комарихинский
12:12 В Перми в рамках нацпроекта завершен ремонт на улице Экскаваторной
12:10 Вступление Дмитрия Махонина в должность губернатора Пермского края можно посмотреть онлайн
23:58 Коронавирус выявлен у жителей большей части территорий Прикамья
18:48 В этом году в нацпроекте по повышению производительности труда число компаний Прикамья увеличится до 92
16:49 В Перми проходят торги на право размещения нестационарных торговых объектов
16:46 В Перми обсудили вопросы обращения с опасными отходами
15:42 Первые 400 школьников Прикамья приступают к обучению в IT-кубе
15:37 Пермякам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим в общественном транспорте
15:34 С 7 по 9 октября пермяков приглашают на городские сельскохозяйственные ярмарки
15:28 Служба крови Пермского края признана одной из лучших в России
15:25 В Пермском крае родители смогут следить за успеваемостью детей через смартфон
Все новости
16:24 «Газпром» обжалует решение польского антимонопольного органа о штрафе на $7,6 млрд
16:15 СКР завел два уголовных дела по факту загрязнения пляжей на Камчатке
16:07 Песков заявил о нераспространении на Нагорный Карабах обязательств по ОДКБ
15:58 Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома CRISPR/Cas9
12:43 В результате беспорядков в Киргизии пострадали 911 человек
12:38 В России подтвердили 11 115 новых случаев коронавируса
12:17 В Минобороны Армении заявили об уничтожении базы ГСМ Азербайджана
12:08 Алексей Навальный призвал ЕС ввести санкции против олигархов и ближайшего окружения Путина
11:52 Российский миллиардер Тимченко попросил суд разморозить его счета в швейцарских банках
11:44 Российская вакцина от коронавируса будет стоить 1 тысячу рублей за дозу
11:06 В Крыму загорелся санаторий Министерства обороны «Ялта»
11:01 Сегодня Путину исполнилось 68 лет
10:53 В сентябре клиенты Сбербанка сняли с валютных счетов почти 442 миллиона долларов
10:42 Никол Пашинян заявил о готовности Армении на уступки по Нагорному Карабаху
10:41 ОЗХО нашла яд в анализах Навального
10:23 Врач рассказала, как действовать при появлении симптомов ОРВИ
19:42 ОЗХО передала ФРГ отчет по Навальному
16:58 Директор СВР Нарышкин заявил, что в Нагорный Карабах устремились боевики
16:47 Путин заявил, что угроза коронавируса еще не отступила
16:38 Армения пропустит учения ОДКБ «Нерушимое братство-2020» в Белоруссии
16:32 Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве становится «сложнее и драматичнее»
Новости России и мира
12:53
7/10
 На Среднем Урале выявили еще 179 случаев COVID-19
12:14
7/10
 Скончался самый известный сотрудник свердловского МОБа
15:10
6/10
 Владимир Путин пообещал приехать на Средний Урал в мае 2021 года
12:37
6/10
 Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 30 тысяч
12:35
5/10
 175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
21:27
4/10
 Музейные экспонаты оборонного завода в Екатеринбурге выбросили в подсобку
12:44
4/10
 В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека
00:57
4/10
 В Тавде в результате пожара погибло пять человек. В их числе трое маленьких детей
20:18
3/10
 России не избежать санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального
13:01
3/10
 В России COVID-19 обнаружен у 1,2 млн человек
12:55
3/10
 Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
20:14
2/10
 В Нижнем Новгороде главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой у здания МВД
15:35
2/10
 Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки
15:12
2/10
 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
13:00
2/10
 В России выявили еще 9 412 новых случаев коронавируса
12:55
2/10
 164 новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области
14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
12:35
30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
Все новости