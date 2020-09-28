Началось строительство нового водопровода в поселке Комарихинский

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По поручению главы региона Дмитрия Махонина в поселке Комарихинский Чусовского городского округа началось устройство нового водопровода. Подрядная организация проложит более 2 км труб, а также переоборудует водонапорную башню. На эти цели из регионального бюджета направлено около 1,7 млн руб. по краевой программе софинансирования муниципальных проектов.Новый объект обеспечит водой порядка 1200 жителей, детский сад, школу и ФАП. Работы планируется завершить до 3 ноября. Ранее жители поселка Комарихинский жаловались Дмитрию Махонину на плохое качество водоснабжения во время его рабочей поездки в Чусовской городской округ. Старый водопровод был построен еще в 80-х годах прошлого века и износ труб составил свыше 80%.Сейчас в регионе действует несколько краевых и федеральных программ по приведению коммунальной инфраструктуры в порядок. «Наиболее серьезные средства на модернизацию водопроводов и систем водоподготовки в муниципалитетах мы привлекаем в рамках приоритетного проекта «Чистая вода», – отметил он. – В общей сложности с 2019 по 2024 год Пермский край получит из федерального бюджета 2 млрд руб. Участниками проекта являются 11 муниципалитетов Пермского края. После реализации проекта качество водоснабжения улучшится для 470 тыс. жителей края», - поясняют в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.Напомним, ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин утвердил перечень объектов на территории Прикамья, которые стали участниками проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В общей сложности с 2019 по 2024 год Пермский край на эти цели получит из федерального бюджета 2 млрд руб. В этом году введен в эксплуатацию новый водовод по ул. Кировоградской в Перми. Запуск водовода повысил надежность водоснабжения микрорайона Закамск и города Краснокамска. По проекту «Чистая вода» в Чусовском городском округе модернизируют городской центральный водопровод, а также водопровод в поселке Лямино.