Началось строительство нового водопровода в поселке Комарихинский
Пермский край: новости дня
По поручению главы региона Дмитрия Махонина в поселке Комарихинский Чусовского городского округа началось устройство нового водопровода. Подрядная организация проложит более 2 км труб, а также переоборудует водонапорную башню. На эти цели из регионального бюджета направлено около 1,7 млн руб. по краевой программе софинансирования муниципальных проектов.
Новый объект обеспечит водой порядка 1200 жителей, детский сад, школу и ФАП. Работы планируется завершить до 3 ноября. Ранее жители поселка Комарихинский жаловались Дмитрию Махонину на плохое качество водоснабжения во время его рабочей поездки в Чусовской городской округ. Старый водопровод был построен еще в 80-х годах прошлого века и износ труб составил свыше 80%.
Сейчас в регионе действует несколько краевых и федеральных программ по приведению коммунальной инфраструктуры в порядок. «Наиболее серьезные средства на модернизацию водопроводов и систем водоподготовки в муниципалитетах мы привлекаем в рамках приоритетного проекта «Чистая вода», – отметил он. – В общей сложности с 2019 по 2024 год Пермский край получит из федерального бюджета 2 млрд руб. Участниками проекта являются 11 муниципалитетов Пермского края. После реализации проекта качество водоснабжения улучшится для 470 тыс. жителей края», - поясняют в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.
Напомним, ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин утвердил перечень объектов на территории Прикамья, которые стали участниками проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В общей сложности с 2019 по 2024 год Пермский край на эти цели получит из федерального бюджета 2 млрд руб. В этом году введен в эксплуатацию новый водовод по ул. Кировоградской в Перми. Запуск водовода повысил надежность водоснабжения микрорайона Закамск и города Краснокамска. По проекту «Чистая вода» в Чусовском городском округе модернизируют городской центральный водопровод, а также водопровод в поселке Лямино.
Новый объект обеспечит водой порядка 1200 жителей, детский сад, школу и ФАП. Работы планируется завершить до 3 ноября. Ранее жители поселка Комарихинский жаловались Дмитрию Махонину на плохое качество водоснабжения во время его рабочей поездки в Чусовской городской округ. Старый водопровод был построен еще в 80-х годах прошлого века и износ труб составил свыше 80%.
Сейчас в регионе действует несколько краевых и федеральных программ по приведению коммунальной инфраструктуры в порядок. «Наиболее серьезные средства на модернизацию водопроводов и систем водоподготовки в муниципалитетах мы привлекаем в рамках приоритетного проекта «Чистая вода», – отметил он. – В общей сложности с 2019 по 2024 год Пермский край получит из федерального бюджета 2 млрд руб. Участниками проекта являются 11 муниципалитетов Пермского края. После реализации проекта качество водоснабжения улучшится для 470 тыс. жителей края», - поясняют в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.
Напомним, ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин утвердил перечень объектов на территории Прикамья, которые стали участниками проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В общей сложности с 2019 по 2024 год Пермский край на эти цели получит из федерального бюджета 2 млрд руб. В этом году введен в эксплуатацию новый водовод по ул. Кировоградской в Перми. Запуск водовода повысил надежность водоснабжения микрорайона Закамск и города Краснокамска. По проекту «Чистая вода» в Чусовском городском округе модернизируют городской центральный водопровод, а также водопровод в поселке Лямино.
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