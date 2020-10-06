В Перми в рамках нацпроекта завершен ремонт на улице Экскаваторной

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Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведено комплексное благоустройство улицы Экскаваторной от улицы Архитектора Свиязева до улицы 1-й Андроновской.В администрации Индустриального района пояснили, что на дорожном объекте установлен новый бортовой камень, завершен ремонт проезжей части и укладка асфальта в два слоя, построен тротуар, которого раньше на улице Экскаваторной не было. В администрацию Индустриального района обращались жители с просьбой благоустроить этот участок. Общая площадь обновленного тротуара составила почти 2 тысячи кв. метров. Проведено благоустройство прилегающих газонов, здесь появилась растительная земля, посеяна газонная трава.Также в рамках ремонта улицы Экскаваторной отремонтированы заездные карманы, съезды, нанесена дорожная разметка. Общая площадь ремонта составила 6,4 тысячи кв. метров.Как подчеркнули в администрации Индустриального района, в ближайшее время состоится приемка улицы после ремонта.Всего в этом сезоне, включая работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого ремонтируются 14 объектов, вновь обновляется около 1 миллиона кв. метров дорожного покрытия. В этом году за счет экономии средств после проведения конкурсных процедур по нацпроекту будут отремонтированы еще 7 дополнительных дорожных объектов. Работы уже начались на улицах Пермской, Тихой, Малой Ямской, Трясолобова, Сестрорецкой, Верхне-Муллинской и Мелитопольской.В общей сложности в Прикамье в этом году будет отремонтировано по нацпроекту 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – за счет экономии от проведения весной конкурсных процедур. Нацпроект охватывает 4 муниципалитета пермской городской агломерации: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано уже 14 дорог, на остальных основных объектах работы выполнены уже более чем на 80%. Также начался ремонт на объектах экономии. Все они будут готовы до конца дорожного сезона.